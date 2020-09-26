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جهود الداخلية بأسبوع.. كشف 48 جريمة وتنفيذ 508 آلاف حكم قضائي (جراف)

أشارت إلى نجاح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها، وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
أماني عوض 7:06 م, السبت, 26 سبتمبر 20 7:06 م, السبت, 26 سبتمبر 20

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن كشف غموض 48 جريمة قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبطت مرتكبيها بإجمالي 61 متهمًا، ونجحت في استعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الأسبوعية الصادرة، اليوم السبت، أنها ضبطت 541 قضية أحداث، و12 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 31 متهمًا، إرتكبوا 44 حادث سرقة متنوع.

وبمجال تنفيذ الأحكام، نجحت في تنفيذ 508 آلاف و223 حكمًا قضائيًا متنوع، على النحو التالي: 2295 جناية، 180782 حكم حبس، 249632 غرامة، 75514 مخالفة.

ضبط تجار المخدرات

وفي مجال مكافحة المخدرات، ضبطت 1259 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بإجمالي 1337 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 156,967 كيلو جرام.

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وعثرت على كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 52270,786 كيلو جرام، الهيروين 26,349 كيلو جرام، الأستروكس 25,247 كيلو جرام، الفودو 3,188 كيلو جرام، الأفيون 141جرام، 92132 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وبمجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت 1058 قطعة سلاح ناري رشاش جرينوف، 94 بندقية آلية، 235 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 39 مسدسًا، 689 فرد محلي الصنع، 1399 طلقة مختلفة الأعيرة، 1380 قطعة سلاح أبيض.

استهداف البؤر الإجرامية

وباستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط 382 متهمًا، وبحوزتهم 16 قطعة أسلحة نارية، 27 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 62 قطعة سلاح أبيض.

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وضبطت خلال حملات البؤر الإجرامية، 14 قضية إتجار بالمواد المخدرة، و583 أخرى متنوعة، ونفذت 3807 حكمًا قضائيًا.

وعن العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن ضبط 13 عنصرًا بنطاق مديريات أمن القليوبية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، بإجمالي مضبوطات 17 قطعة سلاح (6 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، مسدس، 7 فرد محلي، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة.

الداخلية: أجهزتنا تنجح في ترسيخ هيبة القانون

وأوضحت الداخلية، أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها: سرقة بالإكراه، سلاح ناري وذخائر، شروع في قتل، مخدرات، مضيفة أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد، 40 عامًا.

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وأشارت إلى أنه بهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها، وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.

أعداد المتهمين المضبوطين

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، نتائج قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في ضبط المتهمين بالجرائم وأعدادهم على مستوى الجمهورية، خلال أسبوع:

في أسبوع.. 2.4 مليار جنيه حصيلة الفساد المالي والتهرب الضريبي (جراف)
لعدم ارتداء الكمامات.. الداخلية: ضبط 11.6 ألف سائق خلال أسبوع (جراف)
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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