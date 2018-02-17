جهود الحكومة لضبط زراعة أكثر 5 محاصيل شراهة للمياه

نقيب الفلاحين يتوقع ضم محاصيل الموز والبرسيم للقائمة



الصاوي أحمد



بدأت “الحكومة” مواجهة أزمة نقص المياه التي أصبحت تهدد حياة ومستقبل المصريين فيما يتعلق بحقوق الحصول على مياه للشرب أو الزراعة، كما شهدت تحركات من عدة وزارة للتعامل مع أزمة الشح المائي التي بدأت تلوح في الأفق بسبب سد النهضة من جانب والزيادة السكانية في مصر من جانب آخر مع وجود حصة ثابتة من مياه النيل.



ورصدت “المال” في السطور التالية جهود الحكومة فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه في الزراعة وفي مياه الشرب؛ حيث وضعت وزارة الزراعة خطة جديدة لضبط 5 محاصيل شراهة في استهلاك المياه هي الأرز والقمح والذرة والفول والقصب.



وكانت وزارة الري هي السباقة في ذلك، عبر تقليص مساحة زراعة الأرز المقنن في مصر بقيمة الربع، لتصل لـ724 ألف فدان الموسم المقبل بدلا من مليون و100 ألف فدان الموسم الماضي والتي سيتم زراعتها في مارس .



ويقول حسين عبدالرحمن النقيب العام للفلاحين أن سد النهضة الاثيوبي قد يؤثر سلبا علي الزراعه في مصر في السنوات القادمه وأنه السبب الرئيسي وراء تقليص المساحات من محصول الأرز ،مضيفا أن الحكومه تتجه نحو تقليص مساحات من محاصيل اخري مثل الموز والبرسيم.



وتوقع عبدالرحمن أن تضم هذة القائمة محاصيل أخرى هي البرسيم والموز، نظرا لأنها الأكثر شراهة في استهلاك المياه الخاصة بالزراعة.



وأوضح “عبد الرحمن ” أن هذة المحاصيل تعتبر الأكثر شراهه في استخدام المياه حاليا مطالبا ” الحكومه” بسرعة إيجاد الحلول والبدائل لهذه الكارثه وضرورة توفير زراعات بديله وتغير نمط الزراعه ومصارحة الناس بالحقيقة واتخاذ كافة السبل لتقليل آثار هذا السد التي باتت مؤكده .



وناشد “عبد الرحمن ” جموع الفلاحين بضرورة الالتفاف حول الحكومه ومساعدتها في ترشيد المياه والالتزام بقرارات وزارة الزراعه لأن التأثير السلبي لسد النهضة لن يقف فور ملئ خزان السد ولكنه سيستمر طيلة السنوات القادمه وأن ترشيد المياه الان ليس امر ترفيهيا ولكنه ضرورة تجبرنا عليها الظروف.



وأوضح أبو صدام أن “الحكومة ” تتجه لتغليظ العقوبات من غرامات وخلافه لمن يخالف هذه القرارات عبر الزراعات المخالفة.



وتتربع محاصيل زراعيه وبستانية علي قائمة الأكثر إستهلاكا للمياه وفقا للطرق التقليدية المتبعة في وسائل الري القديم في الوادي والدلتا ويعتبر الأرز والموز والبرسيم من أهمها.



ويصل إستهلاك فدان الأرز لـ7 الآف متر مكعب من المياه علي الرغم من انه لا يستمر الأ نصف عام فقط في الأرض والموز يستهلك بين 10 إلي 12 ألف متر مكعب في العام والبرسيم والقصب 10 الآف متر مكعب للفدان والبرسيم الحجازي 8 الآف متر مكعب تقريبا وفقا لأراء خبراء ،وبدرجات أقل هناك محاصيل أخري أقل في الشراهة.



وتستهلك الزراعة نحو 82 % من مياه مصر بحوالي 36 مليار متر مكعب، في حين يستهلك محصول الأرز وحده 14 مليار متر مكعب تمثل 25% من حصة مصر من المياه ،وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما يصل استهلاكها إلى 80 مليار متر مكعب ،طبقا لبيانات وزارة الري.



وكان لوزارة الزراعة نصيب كبير من حملة ترشيد المياه ،حيث أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018، منتصف يناير الماضي والذي يحدد 53 صنفا من تقاوي أصناف بعض المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على اكثارها خلال الفترة المقبلة. ويشمل القرار 7 أصناف من محصول الأرز، و 11 صنفا من محصول الذرة البيضاء، و 12 صنف من محصول الذرة الصفراء، و15 صنفا من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدي. وأكد عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ، أن تلك الخطوة من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري، في ظل ظروف الندرة المائية في الوقت الراهن، لافتًا الى ان تلك الأصناف تعطي إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخية المختلفة، كذلك قصيرة العمر في التربة. وأشار “الشناوي “أن ذلك من شأنه تحقيق كفاءة عالية في استخدام مياه الري وترشيدا كبيرا في الاستهلاك، مما يوفر كميات من المياه يمكن ان تستخدم في زراعة وإنتاج محاصيل اخري، بإعتبار تلك المحاصيل مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي. وشدد القرار الوزاري ايضًا على وقف انتاج تقاوي الاكثار المتداولة لحوالي 42 صنفا من المحاصيل الاستراتيجية، ممثلة في 9 أصناف من محصول الأرز منها: صنف أرز جيزة 171، سخا 102 ، و103 ، و 9 أصناف من محصول القمح منها: سدس 1 و13 ، وجميزة 7 و 10، كذلك 6 أصناف من محصول الفول البلدي، منها: مصر 3 وسخا 3، فضلًا عن 18 صنف من محصولي الذرة البيضاء والصفراء منها: الهجين الفردي 9 و11 و12 من محصول الذرة البيضاء، والهجين الفردي 155 و 161 من الذرة الصفراء، وذلك ترشيدًا لاستهلاك المياه المستخدمة في الري.



كما أصدر وزير الزراعة قرار وزارى حمل رقم 77 لسنة 2018، منتصف يناير الماضي ،يحدد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر و تقديم دعم عينى يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار.

ومن جانبه أكد رشدي أبو الوفا رئيس جمعية منتجي القصب أن محصول القصب يحتاج إلي دورة أو أثنتين لتجديد وإراحة التربة ،بعد 5 سنوات من إستمرار المحصول في التربة وانه بعد هذة المدة يتعرض الفدان لضعف الأنتاجية لتنخفض لـ40 طن فقط في الأرض القوية وأقل من ذلك في الأضعف بدلا من 60 طنا قبل عدة سنوات .

وأوضح أبو الوفا أن المزراع يقوم بذلك من تلقاء نفسه لعلمه المسبق أن بقاء محصوله أكثر من 5 سنوات سيكون بمثابة خسارة كبيرة علي المزراع .

كما أكد قرار وزير الزراعة ، أنه فى حال ترك “خلفات القصب” أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعة القصب من جديد وان المخالفين صرف مستلزمات الإنتاج لهم نقداً وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة.

كما أطلقت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والأوقاف، والموارد المائية والري حملة قومية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، من خلال تكثيف عمليات الإرشاد والتوعية للمواطنين بالمحافظات المختلفة بضرورة الحفاظ على المياه. وبحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة الأوقاف، 6 فبراير الجاري الخطوات التنفيذية لإطلاق تلك الحملة لتشمل كافة محافظات الجمهورية.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المنهج الديني الصحيح يؤكد ضرورة ترشيد المياه بغض النظر عن الكميات المتاحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تسرف ولو كنت على نهر جار”، مضيفًا: هناك خطة توعوية وتشارك فيها الحكومة كفريق عمل من كل الجهات من الزراعة والأوقاف والري وسيكون هناك مسئول من كل وزارة في المحافظات؛ من أجل ترشيد المواطنين في الزراعة وغيرها من الاستخدامات.



وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية ترشيد المياه للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة تقوم على 4 محاور هي: التنقية، الترشيد، التنمية، والتوعية، كذلك تم عمل نموذج لتطوير نظام الري في محافظة الفيوم. واتفق الوزراء على تشكيل لجنة ثلاثية، تعقد اجتماعات تنفيذية لوضع الآلية المناسبة لنشر خطط التوعية، ومتابعة تنفيذها بالمحافظات المختلفة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.



ومن المقرر أن يشمل برنامج التوعية والإرشاد، نشر برامج التوعية بترشيد الاستهلاك في جميع الجهات الحكومية خاصة: المساجد، المدارس، مراكز الشباب، والتجمعات المختلفة، بواقع 100 لقاء شهري، فضلًا عن تخصيص 5 خطب بواقع خطبة كل 4 أشهر للحديث حول أهمية المياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة بكل قطرة، فضلًا عن التوسع في ندوات التوعية المشتركة وتنظيم القوافل في القرى والنجوع والكفور مع التركيز على المناطق ذات الأولوية.