جهة رقابية تسعى لإقناع المسئولين بضرورة الكشف عن الحسابات المصرفية

مها أبوودن: تسعى جهة رقابية عليا حاليا إلى التنسيق بشأن مناقشة مقترح قانون ضريبة الدخل بما يتيح الكشف عن أرصدة العملاء دون إذن قضائى مسبق. وعلمت «المال» من مصادر، فضلت عدم ذكر أسمائها، أن تلك الجهة عرضت قبل أسابيع تقريرا …

مها أبوودن:

تسعى جهة رقابية عليا حاليا إلى التنسيق بشأن مناقشة مقترح قانون ضريبة الدخل بما يتيح الكشف عن أرصدة العملاء دون إذن قضائى مسبق.

وعلمت «المال» من مصادر، فضلت عدم ذكر أسمائها، أن تلك الجهة عرضت قبل أسابيع تقريرا مفصلا على الرئيس عبد الفتاح السيسى يتضمن ارتفاعا كبيرا فى حجم المتأخرات الضريبية الناتجة عن تهرب الممولين من اداء الضرائب المستحقة عليهم .

كان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، قد صرح لوكالة أنباء رويترز بتقديم مقترح لتعديل المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى للحد من التهرب الضريبي.

ورد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات لـ «المال» أمس، أنه لن يسمح بتعديل قانون البنوك فيما يتعلق بسرية حسابات العملاء، وان «المركزى« سيدافع عن استمرار قانون سرية حسابات العملاء»، مطالبا رئيس مصلحة الضرائب بالتريث فيما يقول.

وتنص المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل على أنه «للوزير أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم»، ما يعنى أن أحقية وزير المالية فى الكشف عن أرصدة العملاء فى البنوك لا تتم إلا بعد موافقة القضاء على ذلك.

وفى الوقت نفسه قالت المصادر، إن رئيس المصلحة التقى وزير المالية، الأحد، للوقوف على آخر مستجدات الحصيلة الضريبية خلال اجتماع روتينى دورى، إلا أن الاجتماع تطرق أيضا إلى كيفية التعامل مع تلك التصريحات، لا سيما بعد رد محافظ البنك المركزى عليها .

ولم يتسن لـ«المال» حتى لحظة مثول الجريدة للطبع الحصول على تصريح رسمى من أى من مسئولى الوزارة حول ملابسات تلك التصريحات.