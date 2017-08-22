جهة رقابية تستأنف التسوية الودية لنزاع بهجت مع الأهلي ومصر

أحمد الدسوقى:



علمت «المال» أن إحدى الجهات الرقابية عادت لمباشرة ملف تسوية النزاع بين رجل الأعمال أحمد بهجت وبنكى «الأهلى ومصر»، عقب فترة التجميد التى تلت رفض محكمة النقض الالتماس الذى تقدم به بهجت، للاعتراض على حكم بيع معظم أصول «دريم لاند»، وكل الأراضى الفضاء بالمدينة، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، المملوكة للبنكين.



وقالت مصادر وثيقة الصلة بالملف، إن الجهة الرقابية تعكف على عقد اجتماعات بين رجل الأعمال وقيادات البنكين، بغرض التوصل إلى حل ودى للنزاع، يضمن حقوق كلا الطرفين فى ضوء الأحكام القضائية الصادرة بشأن الملف.



يذكر أن البنكين الحكوميين نشرا، مطلع العام الحالى، بيانا تفصيليا عن تطور النزاع، أشارا فيه إلى عدم التزام بهجت بسداد أى مبالغ حتى شهر مارس 2011، رغم إبرام عدة تسويات لمديونياته التى تجاوزت 4 مليارات جنيه ما دفعهما لتنفيذ أحكام الاتفاقيات، والتى تنص على الاستحواذ على أصول تشمل جميع الأراضى الفضاء وفندقى هيلتون وشيراتون دريم «هلنان دريم لاند» ومجمعات بهجت ستورز، وغيرها، وما يلحق بها من أراضٍ ومبانٍ، لسداد جزء من مديونيات البنكين.



ولفت البيان إلى أن «بهجت» أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011، أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، معترضاً على تنفيذ أحكام الاتفاقيات من جانب البنكين، وانتهى الحكم فى القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات ضد رجل الأعمال وشركاته وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند.



وأخيرا، أشارت المصادر إلى رفض محكمة النقض الالتماس المقدم من «بهجت» للاعتراض على إتمام بيع الأصول، والذى اعتبره محامى «الأهلى» و«مصر» وقتها، الدكتور عماد فصيح، حكما نهائيا بصحة البيع.



فيما نشر رجل الأعمال بيانا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أشار فيه إلى أن الحكم مجرد حلقة، ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة، ولا يزال معروضاً أمام محكمة النقض 4 طعون أخرى، تحت أرقام 5313، 5803، 5804، 5925 لسنة 83، بينما قال محامى البنكين إن الطعون المذكورة نظرتها محكمة الاستئناف فى جلسة فبراير 2014 ورفضتها كلها.



وقالت المصادر، إن الجهة الرقابية أشرفت بالفعل على تسوية ودية كانت تتم فى سرية تامة بين رجل الأعمال والبنكين الحكوميين مطلع العام الحالى، لكنها تعرضت للتجميد مع صدور حكم النقض الذى طالب بهجت ببيع أملاكه للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين، بينما عادت منذ أيام قليلة لإدارة الملف مرة أخرى تمهيداً لإجراء تسوية ودية بين رجل الأعمال والبنكين، مؤكدة أن المفاوضات بين كل الأطراف تتم فى سرية تامة.



وتوقعت المصادر أن تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة إيجابية هذه المرة، وأن تتم تسوية المديونية المقدرة على رجل الأعمال بالفوائد المهمشة 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن.

وفقًا للبورصات العالمية