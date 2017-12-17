جهاز 6 أكتوبر يوقف العمل بمنتجع مينا جاردن سيتي

رجب عزالدينقالت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر، أعاد إيقاف الأعمال على قطعة الأرض لها، بمنتجع مينا جاردن سيتي -اليوم الأحد- دون إبداء أي أسباب.كان جهاز مدينة السادس أوقف الأعمال ببعض الأراضي غير المطورة بمربع جاردن سيتي، بمساحة 21 ألف مربع، فى 8 أكتوبر الماضى.ونجح

رجب عزالدين

قالت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر، أعاد إيقاف الأعمال على قطعة الأرض لها، بمنتجع مينا جاردن سيتي -اليوم الأحد- دون إبداء أي أسباب.

كان جهاز مدينة السادس أوقف الأعمال ببعض الأراضي غير المطورة بمربع جاردن سيتي، بمساحة 21 ألف مربع، فى 8 أكتوبر الماضى.

ونجحت مينا للاستثمار فى 6 ديسمبر الجارى، على موافقة الجهاز بإعادة التعامل على قطعة الأرض المذكورة، وتفعيل التراخيض الخاصة بإنشاء مول تجارى وعيادات طبية بها.

وقالت الشركة آنذاك، إن مساحة الأرض التى تمت إعادة الأعمال بها 10 آلاف متر مربع، تمثل إجمالى مساحة الأرض التى تملكها فى الوقت الحالى.

ونوهت بأن القيمة الدفترية للأراضى التى تملكها الشركة داخل المنتجع، وإيقاف الأعمال عليها، تبلغ 2.17 مليون جنيه، تمثل 1% من إجمالي أصولها.

وأشارت إلى أن إجمالي القيمة الدفترية للأراضي المملوكة وغير المطورة لها 15.51 مليون جنيه، بنسبة تعادل 6.2% من إجمالي الأصول البالغة 247.62 مليون جنيه، استنادًا إلى القوائم المالية الأخيرة للشركة.