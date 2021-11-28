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جهاز 6 أكتوبر يواصل إزالة المخالفات والإشغالات (صور)

أشار رئيس الجهاز، إلى استمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضارى.
شرين طه 11:23 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 11:23 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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شنت الجهات المعنية، في جهاز مدينة 6 أكتوبر ، حملة لإزالة المخالفات والإشغالات والمحلات المخالفة بالحي الثاني المجاورة الثانية.

وتم تنفيذ قرار غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء بالمحلات الكائنة بعمارات “659- 663 – 664 677″، وذلك بناء على توجيهات، المهندس عادل النجار ، رئيس جهاز  مدينة 6 أكتوبر .

قرار غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء

زالة الانشغالات الطرق ب ٦ أكتوبر

وأوضح الجهاز، أنه يتم رفع عدادات استهلاك المرافق أو بعضها عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة، ولا يجوز إعادة توصيل المرافق  إلا بموافقة صريحة من الجهاز ويتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة، لحين إعادة الشئ لأصله..

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وأكد رئيس الجهاز، أنه تم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على كل أحياء المدينة.

شدد رئيس الجهاز استمرار إزالة الانشغالات ..لإظهار الشكل الحضارى.

وأشار رئيس الجهاز، إلى استمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضارى.

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تجدر الإشارة إلى أن الحملة تمت بإشراف من المهندس رمضان عبدالصمد،  نائب رئيس الجهاز وبالتنسيق مع العميد ضياء سعد رئيس قسم شرطة التعمير ؛

وحازم محمد مدير إدارة الأمن، و العميد أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة واسلام  عادل مدير إدارة الاشغالات ومديري إدارات الأحياء والاشغالات وصيانة المياه والكهرباء  وكافة الإدارت المعنية.

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بقلم شرين طه

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