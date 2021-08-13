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جهاز 6 أكتوبر يطلق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر واتساب

تيسيراً على سكان المدينة
أحمد صبحي 2:07 م, الجمعة, 13 أغسطس 21 2:07 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

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أعلن اعادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن إطلاق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر تطبيق “واتساب” من خلال تخصيص 3  أرقام للمناطق المختلفة، فى إطار حرص جهاز المدينة على توفير الخدمات والتيسير على السكان.

وأوضح النجار، أنه تم تخصيص الرقم (01281854015) فرع الأحياء، لاستقبال قراءة العدادات للأحياء من الأول حتى الثانى عشر.

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كما تم تخصيص، الرقم (01281184189) فرع المحور، لاستقبال قراءة العدادات بمناطق الشماليات/ غرب سوميد/ الحى المتميز، والرقم (01281854012) فرع الفردوس، لاستقبال قراءة العدادات بمناطق، حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.

وأوضح النجار، أنه يتم استقبال قراءة العدادات خلال الفترة من يوم 1 وحتى يوم 10 من كل شهر زوجى.

مضيفاً أنه يتم تصوير إيصال المياه وقراءة العداد فى كل مرة مع الحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة لإرسال القراءة.

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بقلم أحمد صبحي

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