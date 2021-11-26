جهاز 6 أكتوبر يشن حملة لسحب وإلغاء تخصيص الوحدات المخالفة جنوب الأحياء

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم تنفيذ حملة جديدة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ومديرية أمن الجيزة، لتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص للوحدات المخالفة بمنطقة “جنوب الأحياء إسكان الشباب ٦٣م”، مؤكداً استمرار وتكثيف شن الحملات المختلفة لإنهاء كافة المخالفات، والتصدي للظواهر العشوائية بالمدينة.

وأضاف في تصريحات له، أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد عدة وحدات سكنية لمخالفتها النشاط وتحويلها بالمخالفة من سكنى إلى تجاري بمنطقة جنوب الأحياء الشباب ٦٣ م، وتم بناء جميع المحال المخالفة بالطوب الأحمر، وتم عودة الوحدات لحوزة الجهاز تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد استكمال سحب واسترداد باقى الوحدات السكنية المخالفة خلال الفترة المقبلة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، وأنه لن يسمح بالأنشطة العشوائية ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بكافة أشكالها.