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جهاز 6 أكتوبر : تنفيذ حملات تطعيم وتعقيم لكلاب الشوارع لتقليل عدد الولادات (صور)

في إطار إجراءات الجهاز للسيطرة على أعداد كلاب الشارع في المدينة
شريف عمر 8:22 م, الأثنين, 17 يناير 22 8:22 م, الأثنين, 17 يناير 22

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كشف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن تعقيم و تطعيم عدد 511 كلبا بالمدينة تم إرجاعها منهم عدد 319 إلى نفس مناطق تواجدها  السابق

وذلك بناءً على قرار المهندس عادل النجار رئيس الجهاز  بإتباع الاسلوب العلمي الرحيم  للسيطرة على أعداد كلاب الشارع فى جميع أحياء المدينة.

ودعا جهاز مدينة 6 أكتوبر كافة السادة المواطنين المتضريين كتابة المناطق السكنية التى بها شكوى من هذا الأمر.

وأوضح المهندس عادل النجار رئيس الجهاز بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان  للقضاء على ظاهرة كلاب الشوارع من خلال  التعقيم وطبقاً للبروتوكول تم تحديد ثلاثة أيام بالأسبوع.

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وتابع : تم تحديد الأماكن الأكثر احتياجاً من واقع شكاوى المواطنين لجهاز المدينة لذا على السادة المواطنين المتضريين كتابة المناطق السكنية التى بها شكوى من هذا الأمر حيث يتم العمل بشكل متوازي على محورين.

تعاون بين الجهاز المدينة ومجلس الأمناء والاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان

الأول : مسح شامل لكل حى على حدا؛ والمحور الثاني : التعامل مع شكاوى المواطنين لأى مكان .

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وتم تحديد أيام ( السبت والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع وتم تنسيق العمل مع مسئولى الجهاز  واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان فى هذا الشأن .

وأكد المهندس عادل النجار  أن هذا المشروع يندرج  تحت مشروعات التنمية المستدامة الذى يقوم بها  جهاز مدينة 6 أكتوبر على اتباع الأسلوب العلمى الرحيم والحضارى.

كما أن عمليات التعقيم تؤدى إلى تقليل عدد الولادات، وتقليل شراسة الكلاب، سواء الذكور أو الإناث، حيث يجري أيضا تطعيمها ضد مرض “السعار”، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، عن طريق عضة الكلب.

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وأوضح الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان أن معظم هذه العمليات تم إجراؤها للإناث، خاصة أن أنثى الكلب تلد في المتوسط بين 8 إلى 14 جرواً في مدة الحمل، التي لا تتجاوز 60 يوماً، وهذا يعني أنها يمكن أن تضع أكثر من 60 جرواً في العام الواحد، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير.

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بقلم شريف عمر

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