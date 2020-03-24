عقـــارات

جهاز 6 أكتوبر : تطهير وتعقيم المباني بالمدينة للحماية من فيروس كورونا

كما شملت التعليمات تطهير وتعقيم قسم ثان أكتوبر ونيابات أكتوبر ومكاتب وثكنات شرطة ومباحث التعمير وشرطة المرافق والمصالح والأجهزة الحكومية بالمدينة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، خصوصًا في الإدارات والجهات المتعاملة بشكل مباشر مع الجمهور.
خالد الأسمر 9:04 م, الثلاثاء, 24 مارس 20 9:04 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

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أصدر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تعليمات بعمل حملات تطهير وتعقيم فى مبنى الجهاز والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومقر مجمع المحاكم ومحكمة الهرم الجزئية بأكتوبر؛ للحماية من فيروس كورونا.

كما شملت التعليمات تطهير وتعقيم قسم ثان أكتوبر ونيابات أكتوبر ومكاتب وثكنات شرطة ومباحث التعمير وشرطة المرافق والمصالح والأجهزة الحكومية بالمدينة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، خصوصًا في الإدارات والجهات المتعاملة بشكل مباشر مع الجمهور.

جهاز 6 أكتوبر: ضرورة وضع التعليمات الإرشادية

وأشار رئيس الجهاز إلى ضرورة وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحَيطة والحذر للمواطنين والعاملين والعملاء المترددين على المباني الحكومية وفى المحالّ وأماكن تواجد المواطنين.

دعم المنشأة باتخاذ كل الإجراءات الوقائية

وشدد الشربيني على استمرار دعم المنشأة الحكومية داخل المدينة باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الفورية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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