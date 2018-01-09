جهاز 6 أكتوبر: بيع 7 محال وصيدلية خلف دار مصر

المال ـ خاص: قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم بيع 7 محال وصيدلية بالمزاد العلنى، بمساحات تتراوح بين حوالي 20 و40 م2، بالقطعة رقم 20 بالمرحلة الأولى خلف دار مصر، مدينة الإنتاج الإعلامي، بأعلى الأسعار، حيث وصل سعر المتر بالمحل الأول بنشاط سوبر ماركت إلى 84 ألف جنيه، والث

المال ـ خاص:

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم بيع 7 محال وصيدلية بالمزاد العلنى، بمساحات تتراوح بين حوالي 20 و40 م2، بالقطعة رقم 20 بالمرحلة الأولى خلف دار مصر، مدينة الإنتاج الإعلامي، بأعلى الأسعار، حيث وصل سعر المتر بالمحل الأول بنشاط سوبر ماركت إلى 84 ألف جنيه، والثانى بنشاط مطعم إلى 71 ألف جنيه، والثالث بنشاط كوافير إلى 55.5 ألف جنيه، والرابع بنشاط حدايد وبويات إلى 51 ألف جنيه، والخامس بنشاط كافيتريا إلى 63 ألف جنيه، والسادس بنشاط خضار وفاكهة إلى 81 ألف جنيه، والسابع بنشاط صيدلية إلى 82.5 ألف جنيه، والثامن بنشاط دراي كلين 78.5 ألف جنيه.



وأشار إلى أن الإقبال على شراء المحلات التجارية والخدمية بهذه المنطقة، وارتفاع أسعارها، يؤكد ارتفاع معدلات التنمية بها.