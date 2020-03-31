جهاز 6 أكتوبر : بدء تنفيذ أعمال مشروع «المونوريل» والتوسعات الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، البدء في تنفيذ مشروع القطار المعلق «المونوريل»، لربط المدينة بمحافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول من خلال الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بطول 35 كيلو متر.



و قال أن القطار السريع “المونوريل”، يرتفع عن سطح الأرض ويسير على قضيب واحد على شكل كمرة خرسانية ضخمة محمولة على أعمدة خرسانية ذات أساسات عميقة و تصل السرعة إلى 80 كيلو مترًا فى الساعة.



تنفيذ نفق في الاتجاه من أكتوبر إلى الدائري

وأضاف الشربيني، أنه يتم بالتوازي البدء في تنفيذ نفق في الاتجاه من أكتوبر إلى الدائري وتنفيذ كوبري من اتجاه الدائري إلى طريق الواحات الفيوم.



وأكد أن ذلك يتم في إطار تخفيف الكثافة المرورية لهذه المنطقة حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة أكثر من 30 دقيقة، لافتا أن هذا المشروع يمثل طفرة كبيرة لتسهيل تنقل مواطنين مدينة 6 أكتوبر ويعتبر أكثر آمانًا وأسرع وأقل تكلفة.



القطار السريع يتكون من 12 محطة

المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية 6 اكتوبر

وأفاد رئيس الجهاز، أن القطار السريع يتكون من 12 محطة هى بولاق (جامعة الدول)- الطريق الدائري- المريوطية- المنصورية- الطريق الصحراوي (القاهرة- الإسكندرية)- هايبر وان- جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية- الحصرى- دار الفؤاد – المنطقة الصناعية.



وأضاف بأنه يساهم فى حل أزمة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، مع توافر عوامل جذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.



وأضاف رئيس الجهاز بأنه جاري عمل التحويلات المرورية اللازمة لتفادي أي تكدس أثناء تنفيذ الكوبري والنفق وسيتم الإعلان عن التحويلات المرورية وحركة المرور فور الانتهاء من التحويلات.