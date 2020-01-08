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جهاز «6 أكتوبر»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباعة الجائلين في منطقة الحصري

أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباعة الجائلين وشاغلي الطريق في منطقة الحصري بعد شن حملة مكبرة بالمنطقة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة بجهاز المدينة. نتائج الحملة ضد الباعة…

خالد الأسمر 11:47 م, الأربعاء, 8 يناير 20 11:47 م, الأربعاء, 8 يناير 20

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أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباعة الجائلين وشاغلي الطريق في منطقة الحصري بعد شن حملة مكبرة بالمنطقة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

نتائج الحملة ضد الباعة الجائلين في منطقة الحصري

وأضاف الشربيني، أن الحملة التي شنها الجهاز في منطقة الحصري قد أسفرت عن التحفظ على عدد من المعدات وإزالة العديد من الإشغالات بالمنطقة، مشيرا إلى أنه وجه باستمرار الحملات تباعا لتشمل كافة أنحاء المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي والقضاء على ملامح العشوائية.

حملات مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية في 6 أكتوبر

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم شن حملة مكبرة أخرى لإزالة الإعلانات المخالفة بعدة مناطق بالمدينة، والتي أسفرت عن إزالة العديد من الإعلانات العشوائية والإعلانات المنتهية التراخيص.

وشدد الشربيني بالمخالفين، ضرورة الإسراع بالتوجه إلى مقر الجهاز لإتمام إجراءات التعاقد وتراخيص الإعلانات المخالفة، مضيفا أنه لا يوجد تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة.

وأفاد، أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مخالفة أو تعد تنفيذا للقانون.​

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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