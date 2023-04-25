«جهاز 15 مايو»: فتح باب الحجز لعدد 489 قطعة أرض مقابر للمسلمين و44 للمسيحيين

أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو عن فتح باب الحجز لعدد 489 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة تبلغ 40 متر مربع، بالإضافة إلى عدد 44 قطعة أرض مقابر مسيحين بمساحة 30 متر مربع مربع للقطعة بالمدينة.

وأشار الجهاز إلى أن التخصيص سيكون بنظام حق الانتفاع، على أن يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيه للكراسة.

ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطروح خلال الفترة من 7/5/2023 إلى 27/5/2023 بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

طريقة السداد

وأوضح الجهاز أن قيمة حق الانتفاع تبلغ 2200 جنيه للمتر المربع، على أن يتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه كدفعة حجز وذلك مع استمارة الحجز.

ويتم سداد باقي القيمة قبل الاستلام وكذلك مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة وديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة بالإضافة إلى1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

شروط الحجز

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط للحجز تتمثل في:

1- أن يكون المتقدم لحجز المقبرة شخصاً طبيعياً ومصري الجنسية، وليس شخصاُ معنوياً شركة أو مؤسسة ومن قاطني مدينة 15 مايو.

2- وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته وطبقاً للوارد بكراسة الشروط.

3-لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

وأشار الجهاز إلى أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.