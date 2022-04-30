جهاز «15 مايو»: تسليم 3 حضانات جديدة لوزارة التضامن الاجتماعي تمهيدًا لتشغيلها

صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 10 مايو، بأنه تم تسليم 3 حضانات جديدة لمسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، تمهيداً لتشغيلها بمنطقة الـ290 فدانًا “إسكان اجتماعي” ومنطقه الـ50 فدانًا ومنطقة زهور مايو، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة التضامن.

وقال المهندس محمد خلف الله، إن جهاز المدينة يسعى جاهداً لاستكمال الخدمات بمختلف أنحاء المدينة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، واستكمالاً لتقديم خدمات التعليم الأساسي لمناطق الزهور والإسكان الاجتماعي.

وتفقد المهندس محمد خلف الله، المرحلة الأولى بالمدينة من المجاورة 6 إلى المجاورة 12 ، يرافقه مسئولو الجهاز، وخلال الجولة، أكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، ضرورة الاهتمام بعودة الطابع الحضاري للمدينة والمتابعة الدورية لكافة الأعمال من زراعة وكهرباء ونظافة ومرافق مياه وطرق، وإزالة كل المخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة وخاصةً بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة.