جهاز مياه الشرب يمد فترة تقدم شركات المقاولات لتنفيذ توسعات محطة الإسكندرية الغربية حتى 18 يوليو

أجل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تقديم شركات المقاولات المتقدمة لابداء اهتمامها بتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى إسكندرية غرب، وذلك ليكون أخر موعد للتقدم يوم 18 يوليو المقبل، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يكون غدا ” الثلاثاء ” 28 يونيه الجاري.

صرح بذلك مصدر مسئول بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن ذلك يأتي ذلك في ضؤ الدعوة التي أعلنها الجهاز في مايو الماضي بتقديم شركات المقاولات المتخصصة في هذا النشاط لتنفيذ مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالاسكندرية الغربية حيث يتم رفع كفاءة المحطة من طاقة 462 ألف متر مكعب يوميا الى 600 ألف متر مكعب يوميا.

كان قد اشار اللواء إبراهيم منصور رئيس منطقة الإسكندرية بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال سبتمبر من العام الماضي، إن بداية العام المقبل ستشهد تسارع خطى مشروع.

و أضاف أن بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين أعلنا أنه سيتم توفير تمويل بقيمة 120 مليون يورو لصالح المشروع البالغ حجم طاقته 600 ألف متر مكعب يومياً تقريباً.

وسيساهم المشروع فى إنتاج البيوجاز ” غاز الميثان الحيوي ” من مادة الحمأة التى تعد من مخلفات المعالجة.

كان بنك الاستثمار الأوروبى وقع فى فبراير 2020 اتفاقية تمويل بقيمة 120 مليون يورو مع الحكومة المصرية لتمويل تطوير وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى إسكندرية غرب.

وقال بيان صحفى سابق صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، إن المشروع يتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى إسكندرية غرب لمواجهة احتياجات السكان حتى عام 2050، وكذلك رفع مستوى المعالجة فى المحطة من معالجة أولية إلى معالجة ثنائية؛ وذلك لتحسين جودة مخلفات المحطة «الحمأة»، ومما يسهم فى إزالة تلوث بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط.

ويشار إلى أن شركتى سويز الفرنسية والمقاولون العرب للأعمال الإنشائية تنفذان حالياً مشروع إنشاء وحدة معالجة رواسب مياه الصرف الصحى بمحطة معالجة مياه شرق الإسكندرية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، وقدمت الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلا لصالح المشروع بقيمة 50 مليون يورو؛ فيما بلغت تكلفته الإجمالية نحو 56 مليونا.