جهاز مياه الشرب: تبنى مفهوم الحوكمة أعاد هيكلة القطاع

بدور إبراهيمصرح الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بأن المشروع الإقليمي لحوكمة وتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، انطلق عام 2013 من مدينة برشلونة بمشاركة وفد رسمي مصري وبتنظيم من الاتحاد من أجل الم

بدور إبراهيم

صرح الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بأن المشروع الإقليمي لحوكمة وتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، انطلق عام 2013 من مدينة برشلونة بمشاركة وفد رسمي مصري وبتنظيم من الاتحاد من أجل المتوسط UFM وتحت رعاية الشراكة العالمية للمياه – البحر المتوسط GWP-Med ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.

وأوضح، خلال مشاركته فى مؤتمر حوكمة وتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط بإسبانيا، أن مفهوم الحوكمة الذي تبناه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حقق عدة أهداف تمثلت في تفعيل إعادة هيكلة القطاع بفصل ملكية الدولة لأصول المرافق والإدارة والتشغيل والرقابة، من خلال الشركة القابضة للملكية وإدارة الأصول، وشركات المياه للتشغيل، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية، وذلك لضمان تقديم الخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالجودة المطلوبة، طبقا للمعايير المحلية والدولية، بالسعر والتعريفة المناسبة للمستهلك، واعتمادها من مجلس الوزراء والإعلان عنها في الجريدة الرسمية، ودون أي ممارسات احتكارية وفي إطار من النزاهة والشفافية.



وأضاف: جاءت ثمار مشاركة القطاعين العام والخاص في عدد من مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم انشاء محطة أوراسكواليا لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 250000 متر مكعب يوميًا وقد تم إنشاؤها من خلال تحالف مصري إسباني مكون من شركة أوراسكوم المصرية وشركة أكواليا الإسبانية.