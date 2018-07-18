جهاز مكافحة الإغراق: لا تحقيق فى شكوى مصنعى الحديد ضد واردات من السعودية

المرسى عزتقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة أنه لن يجرى تحقيقاً فى مذكرة تقدم بها مصنعون محليون حول وجود شبهة إغراق للسوق المحلية بالحديد السعودى، مؤكداً فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن قيود الإغراق مطبقة على 3 دول، هى: ترك

المرسى عزت

قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة أنه لن يجرى تحقيقاً فى مذكرة تقدم بها مصنعون محليون حول وجود شبهة إغراق للسوق المحلية بالحديد السعودى، مؤكداً فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن قيود الإغراق مطبقة على 3 دول، هى: تركيا والصين وأوكرانيا.

وكانت شركات محلية قد تقدمت منذ بدء استيراد حديد الراجحى السعودى، بكميات تصل إلى 10 آلاف طن فى يونيو الماضى، بمذكرة لوزارة التجارة والصناعة تطالب ببدء التحقيق، وفرض رسوم إغراق على الحديد السعودى، مشيرة إلى أن أسعار الطاقة للمصانع السعودية أقل كثيرا من مثيلتها المصرية، ما يقلل تكلفة المنتج النهائى.

ووفقا للمذكرة تحصل المصانع السعودية على الغاز بسعر 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين تحصل عليه المصانع المصرية بسعر 7 دولارات.

فى سياق متصل، يبدأ نهاية الأسبوع الجارى تداول 10 آلاف طن حديد جديدة تم استيرادها من السوق السعودية، من خلال 3 شركات مصرية، هى الفجر، والأحمدى، والعطيفى.

وقال وائل سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة الفجر ستيل، إن تلك الشركات استوردت بواقع 2.5 ألف طن لشركة الفجر، ومثلها للأحمدى، و5 آلاف طن استوردتها للعطيفى.

وأضاف لـ«المال»، أن الشحنة الإجمالية وصلت ميناء دمياط بالفعل، ويتم حاليا إنهاء إجرءات الإفراج عنها.

ولفت إلى أن سعر طن حديد الراجحى التجارى – بين التجار- سيصل إلى 12500 جنيه، مقابل 12800 جنيه للمستهلك.

وأشار إلى أن سعر الطن من السوق السعودى يصل إلى 595 دولاراً، تسليم المصنع.

ويتراوح أعلى سعر تجارى تسليم المصنع للشركات العاملة بالسوق المحلية بين 12300 حتى 12530 للطن، فى حين يصل للمستهلك إلى ما يقرب من 12600 الي 12800 جنيه للطن

وتعد الراجحى للصناعات الحديدية، أكبر منتجى حديد التسليح فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى إحدى شركات محمد عبد العزيز الراجحى وأولاده، كما أنها عضو فاعل فى الاتحاد العربى للصلب.

ولا تستورد مصر حديداً من الدول التقليدية الموردة للسوق المحلية منذ ديسمبر الماضى، وهى: تركيا، والصين، وأوكرانيا، بعد أن فرضت عليها وزارة التجارة والصناعة رسوم إغراق متنوعة تنتهى عام 2022.

ووفقا لغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك 8.6 مليون طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 مليون طن.