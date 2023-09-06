جهاز مدينة 6 أكتوبر: 33 مليون جنيه حصيلة بيع 12 محلا بالمزاد العلني

صرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم عقد جلسة مزاد علني، صباح اليوم الأربعاء، بالقاعة الرئيسية بالجهاز لبيع عدد (12) محل تجاري بمساحات تتراوح بين 20 إلى 40 متر² (بحي الـ 300 و 209 وكمبوند جنة بالتوسعات الشمالية)

وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

قال “النجار”، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكافة الأنشطة، مشيراً إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.

تفاصيل المزاد

أعلن رئيس جهاز مدينة أكتوبر أن جلسة المزاد العلني أسفرت عن بيع عدد 12 محل بأنشطة تجارية مختلفة بإجمالي مبلغ 32.680 مليون جنيها

حيث تم بيع عدد 4 محال بحي ال 300 متر بنشاط أدوات كهربائية، مقلة، سوبر ماركت ومنظفات وكذا عدد 4 محال بحي ال 209 متر بنشاط بقالة، لحوم ، حدايد وبويات وسوبر ماركت وعدد 4 محال بمشروع جنة أكتوبر بنشاط مطعم، سوبر ماركت، بقالة ومنظفات.

أشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر ، إلى أن المزاد يخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم( 182 ) لسنة 2018.