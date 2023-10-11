«جهاز مدينة 6 أكتوبر» يفوز بجائزة أفضل مشروع في مجال معالجة مياه الصرف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

فاز جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجائزة أفضل مشروع متميز في مجال معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى محافظة الجيزة، ضمن فئة المشروعات الكبيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثانية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

حضر احتفالية تكريم المشروعات الفائزة في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، السفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط للشراكات والمبادرات الاستراتيجية والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز مدينة 6 أكتوبر، إن المبادرة شهدت تنافس نحو 137مشروعا من محافظة الجيزة، فاز منها 14 مشروعا طبقا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، وجاء مشروع مدينه 6 أكتوبر كأفضل مشروع أخضر ذكي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي.

الجدير بالذكر، أنه تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.