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جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملات مكبرة لرصد وإزالة مخالفات البناء بالمدينة

تم شن حملة لرصد وإزالة مخالفات البناء
خالد الأسمر 5:30 م, الأحد, 14 يونيو 20 5:30 م, الأحد, 14 يونيو 20

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قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملات مكبرة لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات والمظاهر العشوائية ورفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

وأوضح الشربينى خلال تصريحات له، أنه تم شن حملة لرصد وإزالة مخالفات البناء، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لغرف سطح مخالفة بعمارتين جنوب الأحياء، وتم تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية طبقاً لقانون الطوارئ.

إزالة المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية المخالفة

وأضاف، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية المخالفة بالحي الثاني المجاورة الثانية،  والتي  تمثلت في الاستيلاء على الردود الأمامي وعمل سقالات على الأرصفة بالمخالفة للتراخيص، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين إدارات الأحياء والأمن بالجهاز وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وفي سياق متصل كلف المهندس شريف الشربينى، إدارتي الأحياء والأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر  بشن حملة مكبرة  لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية المخالفة بالحي الأول المجاورة السابعة، وكذا فض الأسواق العشوائية والباعة الجائلين لمنع تجمعات المواطنين بالحي الثاني وبجوار مسجد أبو بكر، والحيين الثالث والرابع وبجوار مسجد عماد راغب.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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