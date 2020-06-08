جهاز مدينة 6 أكتوبر يتلقى 434 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

قال رئيس الجهاز إنه يتلقى طلبات التصالح من المواطنين لأنهم هم المستفيدين من القانون ولديهم فرصة للتقدم لتقنين أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة.

تلقى جهاز مدينة 6 أكتوبر 434 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الإزالة الفورية لجميع مخالفات البناء

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إن جهاز المدينة يواصل جهوده لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

تعاون بين جهاز مدينة 6 أكتوبر والشرطة لتطبيق القانون

وأضاف الشربيني خلال تصريحات له، أن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير برصد عدد من المخالفات وإزالتها على الفور ومنها إزالة فورية لمخالفة بناء دور مخالف عبارة عن أعمده وسقف مشدود خشب بالحي الأول المجاورة السابعة القطعة 1421.

وتابع، أنه تم كذلك إزالة فورية لمخالفة لبناء دور مخالف على كامل المساحة عبارة أعمدة خرسانية ومبانى طوب وسقف مشدود خشب وحديد بالحى الثامن المجاورة الاولى القطعة 8 /11.

توجيه رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة حقوق الدولة

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل ضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانوني.

وشدد على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون، مضيفا أن الجهاز يتلقى طلبات التصالح من المواطنين لأنهم هم المستفيدين من القانون ولديهم فرصة للتقدم لتقنين أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة.