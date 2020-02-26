جهاز مدينة 6 أكتوبر: جار تطوير ورفع كفاءة 23 عمارة منخفضة التكاليف

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، إنه جار البدء في أعمال تطوير وتدعيم ورفع كفاءة 23 عمارة منخفضة التكاليف بالحى السادس بالمجاورة العاشرة بالمدينة، والتي تم تنفيذها منذ عام 1990.

وأشار الشربيني إلى أنه تم الانتهاء من إسناد المشروع وتسليم الموقع للشركة المنفذة، تمهيدا لبدء الأعمال.

تكليف «القومي لبحوث الإسكان والبناء» بتنفيذ رفع كفاة العمارات منخفضة التكاليف

وأضاف الشربيني، أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، استشارى المشروع، بضرورة تنفيذ الأعمال بالجودة والدقة المطلوبة، مؤكدا أن تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات منخفضة التكاليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق.

توجيهات بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة

وأشار، إلى أن جهاز مدينة 6 أكتوبر لا يدخر جهدا فى تطوير ورفع كفاءة المناطق المختلفة بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ للإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة للانتهاء من تنفيذها فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، وعلى رأسها خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالشراكة مع القطاع الخاص.​