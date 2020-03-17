جهاز مدينة بني سويف يطرح 15 محلًّا تجاريًّا للبيع في مزاد علني نهاية مارس

تتراوح مساحاتها من 23 إلى 97 مترًا مربعًا.

يستعد جهاز مدينة بني سويف الجديدة لطرح 15 محلًّا تجاريًّا للبيع في مزاد نهاية شهر مارس الحالي، وذلك بأسواق مناطق ابن بيتك 2 والحي الرابع وموقف سيارات الأجرة بالحي السكني الثاني ومنطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

أوضح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس الجهاز، أن مساحة المحالّ المطروحة للبيع تتراوح من 23 مترًا مربعًا إلى 97 مترًا مربعًا.

وأضاف أنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه عن كل محلّ أو صيدلية كتأمين ابتدائي دخول المزاد في موعدٍ غايته جلسة المزاد، لافتًا إلى أنه يتم عقد الجلسة بمقر الجهاز.

نظام السداد

وأشار عبد الرحمن إلى أنه يتم سداد 10%، إضافة إلى 1% مصروفات إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة.

وأوضح أنه يتم أيضًا سداد 5% من إجمالي المحلّ أو الصيدلية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل تسليم المحالّ.

وأكد رئيس جهاز بني سويف الجديدة أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين؛ الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ المزاد.

استثمارات بني سويف الجديدة

ولفت إلى أن المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ 25135.97 فدان، وتجاوز حجم الاستثمارات بالمدينة 4 مليارات جنيه، منها 3.5 مليار جنيه بقطاع المرافق، و815.4 مليون بقطاع الإسكان، و241.9 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و75.9 بقطاع الزراعة.