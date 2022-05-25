جهاز مدينة بني سويف الجديدة يُوقع بروتوكولا لتوصيل الغاز الطبيعي لعدة مناطق

صرح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة وشركة الغاز والطاقة “طاقة غاز” لتوصيل الغاز الطبيعي للحيين الرابع والخامس وامتداد مركز المدينة، مؤكداً أن ذلك يُعد نقلة كبيرة لزيادة التنمية بالمدينة، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، وتقديم مزيد من الخدمات للسكان.

وأشار المهندس خالد رجب، إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الهيئة بضرورة الانتهاء من المشروعات القومية والبنية التحتية الخاصة بتلك المشروعات، لتشغيلها في أسرع وقت.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه على من يرغب في تركيب خدمة الغاز الطبيعي بالأحياء المذكورة التوجه للمركز التكنولوجي بالجهاز لتقديم طلب تقديم الخدمة، وسداد الرسوم المقررة حتى يمكن للشركة البدء في أعمال توصيل الغاز.