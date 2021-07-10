جهاز مدينة بني سويف الجديدة يشن حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات

قال عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة، بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة مرافق بني سويف، وقسم شرطة مدينة بني سويف الجديدة، وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح عصام بدوى، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من مخالفات الإشغال والتعديات، وتم تحرير 81 محضر إشغال طريق لعدد من الأنشطة التجارية، والباعة الجائلين، و23 محضر إشغال للمحال التجارية المخالفة.

وقال بدوي إنه تم تنفيذ 10 قرارات إدارية لمحال تجارية وقطعتي أرض بالحي السكني الخامس، ووحدات سكنية بمنطقة الإسكان الاجتماعي (77 فدانا).

وأكد بدوى، أن تلك الحملة سوف تتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل دورى، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة .