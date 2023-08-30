جهاز مدينة برج العرب يطرح مشروعين أمام شركات المقاولات

طرح جهاز مدينة برج العرب، مناقصة بين شركات المقاولات لتنفيذ عددا من أعمال البنية التحتية بالمدينة.

وتتضمن تلك الاعمال استكمال مشروع رفع كفاءة باقي الطرق الصناعية والتي كانت تقوم بها شركة النصر العامة للمقاولات ” حسن علام ” ، وكذا اعمال تكميلية لرفع كفاءة باقي الطرق بالمدينة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

كما قام جهاز مدينة برح العرب بطرح أعمال التأمين الشامل على المبنى الاداري الخاصة بالجهاز والخزينة والمخازن العمومية والادارة الزراعية والجراج والسيارات والمعدات الخاصة به.

ومن المقرر أن يتم فض المطاريف الفتية لمشروعات الطرق يوم 25 سبتمبر المقبل، كما أنه من المقرر ان يتم فض المظاريف الفنية لمشروع التأمين على المنشآت الخاصة بالجهاز يوم 26 سبتمبر.

كما تخضع تلك المشروعات لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخاص بالتعاقدات الخاصة بالجهات الحكومية.

وكانت قد فازت شركة البرج للمقاولات مؤخرا، بمشروع أعمال المرافق الداخلية والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالمجاورة الأولى بالحي الخامس بقطع أراضي سكنية بمدينة برج العرب الجديدة.

وأشارت مصادر مطلعة، بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أن الشركة الفائزة بالمشروع تصل إلى قرابة 25.7 مليون جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الفائزة بالمشروع كانت بمنافسة مع شركة أدهم خليفة للمقاولات والتي كان عرضها 28 مليون جنيه، إضافة إلى شركة شعبان إبراهيم للمقاولات العمومية، والتي كان عرضها بنحو 39.7 مليون جنيه.

وخلال مارس الماضي، أوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم وجارٍ مؤخراً تنفيذ مشروعات بنية تحتية بالمدينة بقيمة حوالي 1.6 مليار جنيه بإجمالي 26 مشروعاً، وذلك في قطاعات المرافق والطرق والكهرباء، والزراعة، وغير ذلك، بجانب مشروعات الصيانة الدورية.

وأضاف رئيس جهاز برج العرب الجديدة، أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحي وبالوعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمدينة، وكذا المرافق الداخلية ( مياه – صرف صحي – فرمة الطرق ) لعدد 1198 قطعة أرض سكنية بالحي السكني التاسع، بجانب الانتهاء من رصف الطرق المحيطة بسوق الجملة المركزية، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، وأعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة (طريق المطار) بطول 12 كم، لأهميته، كونه يربط بين المدينة ومطار برج العرب الدولي ومنه إلى طريق محور التعمير والطريق الصحراوي، وتنفيذ طريق الغابة الرابط بين طريق المدخل الشرقي للمدينة وطريق الغاز المؤدي لسوق الجملة المركزي والمناطق الصناعية، ويعتبر من أهم الطرق المنفذة حديثاً.