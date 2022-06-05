جهاز مدينة برج العرب يخطط لتنفيذ الشبكة الكهربائية فى مجاورتين بالحى السادس

علمت «المال» من مصدر مسئول أن جهاز مدينة برج العرب يخطط لتنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية للمجاورتين «5 أ» ، و«5 ب» بالحى السادس بالمدنية، ضمن أعمال التوسعات التى يقوم بها بالأحياء المختلفة.

وقال المصدر إنه تم إبلاغ الشركات العاملة فى نشاط التوريدات الكهربائية والمسجلة بالاتحاد لمصرى لمقاولى التشييد والبناء والتى يشترط أن تكون ضمن تصنيف الفئة الأولى «أعمال محطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية» لتتم أعمال الترسية مطلع يونيو المقبل، وبتأمين يصل إلى قرابة 1.25 مليون جنيه، على أن يزيد ليصل إلى %5 من قيمة المشروع ، بعد أعمال الترسية.

وأضاف أن ذلك يأتى ضمن خطة وزارة الإسكان لاستكمال أعمال البنية التحتية بالأراضى الجديدة التى يتم ضمها لأحياء المدينة، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد تسليم العديد من قطع الأراضى بمدينة برج العرب الجديدة، والتى تم طرحها بالقرعة العلنية التكميلية، موضحا أنه تسليم القطع بالمجاورة«5 ب»، بواقع 420 قطعة ، والتى بدأت من القطعة 241 وحتى 661 .

كما تم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمجاورة «5 أ» وذلك بداية من القطع من 201 قطعة للفائزين بالقرعة العلنية.

يذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تستهدف تدشين خطى كهرباء بإجمالى أطوال تقارب 30 كيلومترًا لربط محطة محولات العميد بمطروح بمحطة محولات العلمين، على أن يتم تدشين تلك الخطوط فى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بجهد منخفض بقدرة 66 كيلو فولت، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة.

ومن المقرر أن يساهم الخطان فى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء فى منطقة الساحل الشمالى ومطروح والعلمين وغيرها من المناطق الشمالية لمصر، كما سيساعدان فى عمليات تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا، ودعم خط الربط الكهربائى بين البلدين.

و سيتم تنفيذهما عبر مناقصة سيتم الإعداد لها لاحقًا خلال العام الجارى، ضمن المشروعات الخاصة بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى العام المالى المقبل 2022 – 2023 وتم مسبقًا ضخ استثمارات تصل إلى 2.1 مليار جنيه لتطوير شبكات قطاعى مطروح والساحل الشمالى التابعين لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى الفترة من 2014 وحتى 2021 ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بنطاق القطاعين حوالى 270 ألفا، على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على جميع الأغراض.

وتوقعت الشركة وصول إجمالى طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط إلى 3200 كيلو متر، وإجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (2509) كيلو مترات، فيما بلغ إجمالى طول الكابلات الأرضية جهد منخفض 1250 كم، وبلغ إجمالى عدد المحولات قرابة 1260 محولًا.

وتضم شركة البحيرة للتوزيع نحو 3.5 مليون مشترك، وتغطى عددًا من المحافظات تشمل «البحيرة ومطروح» وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوم، حتى واحة سيوة جنوبًا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بالمنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية «قرى العامرية – برج العرب»، ويبلغ نطاقها الجغرافى 177 ألف كم2.

فى سياق متصل، تنفذ شركة توزيع الإسكندرية مشروعات جديدة فى قطاع الكهرباء خلال العام المالى الجارى، تركزت فى تنفيذ 15 محولا جديدا تم الانتهاء من تركيبها بنسبة %100، بالإضافة إلى مد كابلات جديدة بطول 82.820 كم «حسب تقرير» صادر عن الشركة.

وذكر التقرير أن حجم استهلاك الطاقة الكهربائية بالإسكندرية خلال العام المالى الماضى، بلغ 8511 مليون ك / و/ س ، موزع على 6957 مليون ك / و/ س للقطاع المنزلى بنسبة %81.7 من حجم الاستهلاك، و1553 مليون ك / و/ س للقطاع الصناعى بنسبة %18.3 من الاستهلاك، حيث تزيد حجم الطاقة المنتجة لمحطات توليد الكهرباء فى نطاق محافظة الإسكندرية عن الاستهلاك بنحو %15 وذلك عبر عدد من محطات الكهرباء أهمها محطات أبو قير وسيدى كرير.

وأوصى بزيادة حجم المشروعات الإنتاجية التى يمكنها استيعاب جزء أكبر من الكهرباء خاصة القطاع الصناعى، فى الوقت الذى أصبحت تزيد فيه قدرة محطات الكهرباء عن الاستهلاك الفعلى، موضحا أن مدينة برج العرب الجديدة تستحوذ على 846 مليون ك / و/ س من حجم القطاع الصناعى بالمحافظة، بينما تقوم باقى المناطق الصناعية بالاستحواذ على 707 مليون ك / و/ س.