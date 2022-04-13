جهاز مدينة بدر يعلن طرح 11 محلا و3 صيدليات للبيع بالمزاد العلني

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر عن طرح 11 محلا تجاريا، و3 صيدليات، للبيع بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح بين 15 إلى 37 مترا مربعا، بالحي الخامس، في منطقة القرنفل.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط للمشاركة في المزاد وهي:

1-دفع 299 جنيها ثمن كراسة الشروط والمواصفات لكل محل أو صيدلية، وذلك بمقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2022.

2-يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيه في موعد غايته جلسة السداد.

3-يتم استكمال سداد نسبة 10%، فضلاً عن نسبة 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك عقب رسو المزاد مباشرة.

4-ويتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

5-وتابع الجهاز، يتم سداد الباقي، نسبة 90% من ثمن المحل من خلال طريقتين:

1-استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

2-سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافاً إليها عائد يساوي سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقاً لمنشور وزارة المالية.

ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأتاح الجهاز إمكانية في دخول مزاد المعاينة غلى الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك.

جدير بالذكر أن المزاد يخضع لأحكام الثانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.