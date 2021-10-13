جهاز مدينة بدر يعتزم تنفيذ 2 مليار جنيه إنشاءات خلال 2022/2021

يستهدف جهاز تنمية مدينة بدر ضخ استثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

قال المهندس عمار السيد مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، فى تصريحات لـ«المال»، إن تلك الاستثمارات ستوجه لاستكمال أعمال تطوير الأحياء القديمة متضمنة الحى الأول والثانى، وبلغت نسبة التنفيذ %50 بجانب أعمال صيانة الإنارة.

وأضاف مندور فى تصريحات خاصة لـ«المال»: سيتم استكمال المرحلة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشمل 4700 وحدة سكنية، إذ بلغت نسبة التنفيذ %30 حتى الآن، وذلك بنهاية العام الحالى.

مندور: مواصلة إنشاء الدفعة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية لتضم 4700 وحدة

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل لمشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، وفيما يتعلق بمشروع سكن لكل المصريين، يستهدف إنشاء 79 عمارة، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية العام القادم 2022.

وأوضح أنه من المحتمل زيادة استثمارات العام المالى الحالى، مستشهدًا بما حدث العام المالى الماضى، إذ رفعت الهيئة الاستثمارات المستهدفة من 2.4 مليار إلى 4 مليارات جنيه فى 2020.

عمار السيد مندور، رئيس جهاز مدينة بدر

وذكر مندور أن المدينة تتحرك بخطى متقدمة وملتزمة بتنفيذ خططها، ودائمًا ما يطلب جهاز المدينة زيادة الاستثمارات المستهدفة لمواكبة الطلب المتزايد على المشروعات بالمدينة.

ووفقًا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأسست مدينة بدر عام 1982، وتقع على طريق القاهرة السويس، ويبلغ حجم استثماراتها حالياً 11.2 مليار جنيه، منها 3.8 مليار لقطاع الإسكان، و6.8 مليار للمرافق.

وحول أهم شركات التطوير العقارى والخدمى بالمدينة، فقد قال إن هناك شركة الزعيم، وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والتى تملك جامعة بدر ، بخلاف شركة خالد عزام، وشركة الريحانة للخدمات التعليمية، سواء كانت الأراضى لأغراض ترفيهية أو تعليمية أو تجارية.

يذكر أن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عقد مؤخرًا اجتماعًا مع محمد عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، ود. حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، ود. مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، تناول الاجتماع مناقشة إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة بمدينة بدر.

وستقام الجامعة باللتعاون مع معهد ساكسونى للتعليم التكنولوجى Saxony Institute of Technology الذى يُعد من أكبر مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى بألمانيا، ومن المُخطط له أن يتم إنشاء الجامعة على مساحة 80 فدانًا بمدينة بدر، التى تُعتبر من المدن الصناعية الهامة فى شرق القاهرة.

وستمنح الجامعة التكنولوجية الخاصة الطلاب شهادات جامعية مُزدوجة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ألمانية، وتستهدف الجامعة تقديم تعليم فنى وتكنولوجى متميز، وتأهيل الخريجين بشكل جيد لتلبية متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.

وستقدم جامعة بدر التكنولوجية الخاصة 13 مجالًا دراسيًا متميزًا، تشمل تكنولوجيا الهندسة المدنية، تكنولوجيا الهندسة الكهربائية، تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات، تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، تكنولوجيا النظم الكهروميكانيكية، تكنولوجيا الهندسة الكيماوية والبيئية، تكنولوجيا العلوم التطبيقية، تكنولوجيا الزراعة، تكنولوجيا الغذاء، تكنولوجيا الرعاية الصحية، تكنولوجيا الفنون والإعلام، تكنولوجيا الصناعات الإبداعية، تكنولوجيا الإدارة.