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جهاز مدينة المنيا الجديدة يطرح 8 محال تجارية للبيع في مزاد علني بداية أبريل

تتراوح من 16 مترًا مربع إلى 39 مترًا مربعًا، ومساحة الوحدات المهنية تتراوح من 33 م2 إلى 69 م2.
سحر نصر 7:42 م, الأربعاء, 18 مارس 20 7:42 م, الأربعاء, 18 مارس 20

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يستعد جهاز مدينة المنيا الجديدة لطرح 8 محالّ تجارية وصيدلية، بالإضافة إلى 6 وحدات مهنية وإدارية في مزاد علني، في الأول من شهر أبريل المقبل، وذلك بالسوق التجاري في منطقة ابن بيتك والسوق التجاري 840 فدانًا بالامتداد وإسكان الشباب الحي الرابع عمارات الـ70م2 وعمارة 33 مجاورة ثانية حي أول بالمدينة.

أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، أن مساحة المحالّ والصيدلية المطروحة للبيع تتراوح من 16 مترًا مربعًا إلى 39 مترًا مربعًا، ومساحة الوحدات المهنية تتراوح من 33 م2 إلى 69 م2.

وأضاف أنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه عن كل محل أو صيدلية كتأمين ابتدائي دخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد، لافتًا إلى أنه يتم عقد الجلسة بمقر الجهاز.

نظام السداد

وأشار مصطفى إلى أنه يتم سداد 10%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة.

وأوضح أنه يتم أيضًا سداد 5% من إجمالي المحل أو الصيدلية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل تسليم المحالّ.

وأكد رئيس جهاز المنيا الجديدة أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين؛ الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ المزاد.

استثمارات المنيا الجديدة

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات بالمدينة تجاوز 5.2 مليار جنيه، منها 2.6 مليار فى قطاع الإسكان، و304.6 مليون للخدمات، و2.3 مليون للمرافق، و45.6 مليون للزراعة.

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بقلم سحر نصر

كاتبة صحفية بجريدة المال، متخصصة في تغطية أخبار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات التطوير العقاري والمقاولات، حاصلة علي ليسانس آداب قسم اعلام، شعبة صحافة، التحقت بجريدة المال قسم العقارات منذ عام 2018.

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