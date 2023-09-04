جهاز مدينة المنصورة الجديدة يطرح عددا من الوحدات الإدراية للبيع

طرح جهاز مدينة المنصورة الجديدة عددا من الوحدات الادراية والمهنية بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بأماكن مختلفة، حيث تم طرح 6 وحدات بالعمارة رقم 28 بمشروع الاسكان المتميز ذات الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الاولى، وذلك بمساحات تصل من 97 – 99 متر مربع.

ومن المقرر حسب كراسة الشروط أن يتم عقد المزايدة أول أكتوبر المقبل، وبتأمين قدره 10 ألآف جنيه، على ان يتم عقد المزايدة بمقر جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

كما نصت الكراسة على أن المزايدة تخضع لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 59 لسنة 1979 واللائحة العقارية.

كما سيتم استخراج رخص تشغيل للوحدة التي سيتم استلامها بعد المزايدة بشهر، وعجم التوقف عن ممارسة النشاط لمدة اقصاها 15 يوما متصلة او ستون يوما منفصلة، وكذا عدم التنازل عن العين للغير او ايجرها من الباطن الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وتقديم توكيل خاص متضمنا لفظ التنازل في حالة رغبة الراسي عليه المزاد في التنازل شريطة سداد المستحق عليه من اقساط وملحقاتها ومزاولة النشاط والموافقة على طلب التنازل وسداد المصاريف الادراية المقررة وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتهما.

كما ان المهلة المحددة لاثبات الجدية في تجهيز الوحدة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط اربعة اشهر من تاريخ الاستلام وفي حالة عدم اثبات الجدية يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون تنبيه او انذار او استصدار حكم قضائي.

كما طرح جهاز تنمية المنصورة الجديدة 7 محلات تجارية بالاضافة صيدلية بالسوق التجاري بمركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة رقم 1 بالمرحلة الاولى بمساحات من 19 الى 40 متر بمدينة المنصورة الجديدة.

ومن المقرر ان يتم عقد المزاد يوم 1 أكتوبر المقبلة، وبتأمين مؤقت لدخول المزاد يصل الى 25 ألف جنيه، على ان يعقد المزاد بمقر جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

واشترط الجهاز على الراسي عليه المزاد الحصول على موافقة الجهات المعنية على اقامة المشروع ومباشرة النشاط وان يتقدم لجهاز المدينة بكافة المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، وتصل المدة المحددة لاثبات جدية في تجهيز الوحدة التي حصل عليها لممارسة النشاط على ان يتم الاسترشاد بالانشطة المقترحة والمرفقة ضمن كراسة الشروط ويكون للراسي عليه المزاد الحق في تحديد نوع النشاط فور ترسية المزاد عليه من بين الانشطة المقترحة المشار اليها عدا الصيدلية.