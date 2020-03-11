جهاز مدينة العلمين الجديدة يطرح 11 محلًّا تجاريًّا للبيع في مزاد علني أبريل المقبل

وتتراوح مساحات المحالّ من 22 إلى 36 مترًا مربعًا

يستعد جهاز مدينة العلمين الجديدة لطرح 11 محلًّا تجاريًّا وصيدلية في مزاد علني، وذلك في الرابع عشر من شهر أبريل المقبل، وذلك بمنطقة الإسكان المتميز بالحي الأول بالمدينة، وتتراوح مساحات المحالّ من 22 إلى 36 مترًا مربعًا أسفل العمارات أرقام 183 و191.

أوضح المهندس أسامة عبد الغني، رئيس الجهاز، أنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه عن كل محل أو صيدلية كتأمين ابتدائي دخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد، لافتا الي أنه يتم عقد الجلسة بمقر الجهاز.

وأشار عبد الغني إلى أنه يتم سداد 10%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة.

نظام السداد

وأوضح أنه يتم أيضًا سداد 5% من إجمالي المحل أو الصيدلية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل تسليم المحالّ.

وأكد رئيس جهاز العلمين الجديدة أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين؛ الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ المزاد.

ولفت إلى أنه يمكن سداد قيمة الباقي عن طريق أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات، يضاف إليها فائدة البنك المركزي السارية عن وقت السداد، على أن تُحتسب الفائدة من تاريخ المزاد حتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% للمحالّ التجارية الواقعة في الأسواق التجارية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد.

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48130.82 فدان، ويصل عدد السكان المستهدف إلى حوالي 2 مليون نسمة.