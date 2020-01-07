جهاز مدينة العبور يطرح محالّ للبيع بالمزاد العلني بداية فبراير

يستعد جهاز مدينة العبور لطرح 7 محالّ تجارية و13 وحدة إدارية ومهنية، للبيع في مزاد علني يوم الأحد الموافق 9/2/2020، وذلك بمنطقة الإسكان القومي الحي الثامن داخل جهاز المدينة، وتتراوح مساحات المحالّ من 32م2 إلى 49م2، والوحدات التجارية من 55م2 إلى 74م2.

قال أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، إنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه عن كل محل أو وحدة مهنية أو إدارية كتأمين ابتدائي دخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يتم سداد 10%، إضافة إلى 1% مصروفات إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة.

وأوضح عمران أنه يتم أيضًا سداد 5% من إجمالي المحل أو الصيدلية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل تسليم المحالّ.

نظام السداد

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين؛ الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ المزاد.

ولفت إلى أنه يمكن سداد قيمة الباقي عن طريق أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات، يضاف إليها فائدة البنك المركزي السارية عن وقت السداد، على أن تحتسب الفائدة من تاريخ المزاد حتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% للمحالّ التجارية الواقعة في الأسواق التجارية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد.

نبذة عن المدينة

تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 16.2 ألف فدان، وتجاوزت الاستثمارات بها 11 مليار جنيه، بواقع 5.6 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و4.7 مليار بقطاع المرافق، 894.5 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و157.4 مليون بقطاع الزراعة.