عقـــارات

جهاز مدينة العبور يشن حملات لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة مخالفات

بالتعاون مع الشرطة
سارة لطفي 3:12 م, الأثنين, 24 يناير 22 3:12 م, الأثنين, 24 يناير 22

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قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع بعدة مناطق بالمدينة، وذلك تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع وسحب عداد كهرباء بقطعة أرض بالإسكان العائلي بالحي الثالث لمخالفة تغيير النشاط، وإزالة فورية لغرف السطح وسحب عداد الكهرباء بقطعة أرض بكمباوند بالمدينة، والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة، وإزالة مخالفة بناء ببدروم قطعة أرض بالحي السابع، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالطريق الرئيسي، والتحفظ على بعض المعدَّات، والتحفظ على 4 تروسيكلات تستخدم في نبش القمامة.

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وفي سياق متصل قال رئيس جهاز العبور، إنه تم تشكيل حملة إزالة إشغالات ليلية تحت إشراف إدارات الأحياء والنظافة والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق، موضحاً أن الحملة استهدفت الحي الأول والطريق المحوري للحي، وحي الشباب، وسنتر الياسمين بحي الشباب، وإسكان المستقبل، والطرق الرئيسية للمدينة، وأسفرت عن رفع جميع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين بالأحياء المذكورة، وضبط 5 تروسيكلات بيع بضائع بدون ترخيص، وضبط مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص بإسكان الشباب ١٠٠متر، والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

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وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار الحملات للتصدي لجميع أشكال المخالفات والإشغالات والقضاء عليها وإعادة المظهر الحضاري اللائق والانضباط الأمني لشوارع المدينة، موجهاً بعدم التهاون مع أي مخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

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بقلم سارة لطفي

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