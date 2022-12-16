جهاز مدينة العبور يستكمل أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية

واصل جهاز تنمية مدينة العبور استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمدينة، ولا سيما ما يتعلق بمشروعات تدعيم الصرف الصحي، وتطوير الطرق والميادين، بجانب تنفيذ عدة مشروعات ومنها البدء في مشروع إنشاء الورش الرئيسية وتنفيذ مجمع ورش حرفية متكامل، ومشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي، وغير ذلك من المشروعات التنموية الأخرى.

وفي ذات السياق، صرح المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم إجراء القرعة العلنية لشغل وحدات مجمع ورش اليوم الواحد بالصناعات الصغيرة بجوار مسجد طريفة الهويمل بالمنطقة الصناعية (ب&ج)، وذلك بحضور اللجنة المختصة والمتقدمين على الوحدات، مضيفاً أنه تم تسليم تلك الوحدات إلى مستحقيها لمباشرة العمل فوراً بعد الاستلام، حيث إن الهدف من المشروع هو توفير وإتاحة فرص عمل للمهن الحرفية وإيجاد الحلول البديلة الدائمة لهم، وتجهيز أماكن مناسبة بعيدة عن التجمعات السكنية وإتاحتها بأسعار مميزة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمدينة، تشمل استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع بشارع الثقافة أمام البلوكات أرقام (١٨٠٥٩&١٩٠٦١) بالحي التاسع، وتطوير ورفع كفاءة ميدان نور الهدى بشارع الثقافة بالحي التاسع، وأعمال ضبط مناسيب الطرق بالأماكن التي تتجمع بها مياه الأمطار بالبلوك رقم (١٥٠٧٨) بالحي السابع، وأعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل الحي السابع من اتجاه الطريق الرئيسي للمدينة، حيث تم البدء في أعمال الرفع المساحي وتنسيق الموقع العام والتجهيز للبدء في أعمال تشكيل الميدان والأعمال الصناعية. واستعرض ” الغيطي ” مشروع تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ربط خط الطرد قطر (٥٠٠ مم) بمحطة الرفع بالمشروع على محطة الرفع الرئيسية رقم 6، والانتهاء من تنفيذ مطبق الربط المجمع للمحطة على الخط الرئيسي لشبكة التخفيض قطر (٧٠٠مم( ، وجارٍ حالياً تنفيذ أعمال الأساسات المسلحة لسور محطة الرفع والمبانى الخدمية بالمحطة ( مبنى المخزن & مبنى المولد & مبنى الأمن)، وشبكة التخفيض بالمواسير المثقبة بأقطار وأطوال مختلفة، وسيتم البدء فى إعادة الشئ لأصله.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بالنسبة للأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة، تم توريد عداد قياس التصرف قطر (٤٠٠مم) Electromagnetic ، وتوريد جهاز قياس المنسوبultrasonic ، واختبار لوحة التحكم بالمصنع، كما تم توريد الونش حمولة 2 طن الخاص بالمضخات، كما تم توريد جميع كميات المواسير المثقبة المطلوبة لتنفيذ المشروع.

ونوه ” الغيطي ” عن أنه تم البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل الميدان أمام بوابة (١) دار مصر بامتداد شارع أحمد بدوي بالحي الترفيهي، وجارٍ أعمال الردم والتجهيز للبدء في أعمال الزراعة والتشجير، وجارٍ إعادة الشيء لأصله وتنفيذ طبقة الأساس لمسارات خط الصرف الجديد قطر ( ٤٥٠مم) بداية من مسجد التيسير بالحي السادس وحتى الربط على خط الـ(١٠٠٠مم).

وأوضح رئيس جهاز العبور، أنه بالنسبة لتنفيذ مشروع ” الغلق الآمن لمقلب السلام ” والتي تبلغ مساحته الفعلية ٦٧ فدانا، فيجري حالياً استكمال أعمال دك الميول السفلية للموقع للجانبي الغربي والشرقي للمشروع، وأعمال صب الغرف الخرسانية الخاصة بحماية رءوس آبار سحب الغاز، وتركيب المحابس استعداداً لربط شبكة تجميع الغازات الأفقية بالخط الرئيسي استعداداً لسحب الغاز ومعالجته.

وفي سياق متصل التقى المهندس عبد الرءوف الغيطي، ببعض من السكان وقاطني الحي السادس، لبحث مقترحاتهم وشكاواهم، حيث تناول اللقاء مناقشات بخصوص ملف التطوير والنظافة وعدد آخر من الاستفسارات بخصوص مشروعات تدعيم شبكات الصرف والبنية التحتية للحي.