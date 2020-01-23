جهاز مدينة الشروق: 4747 شكوى واستفسار خلال 2019

مشيرا إلى أن الشكاوى والاستفسارات التى استقبلتها غرفة الطوارئ بالجهاز تنوعت بين مجالات التنمية والبيئة

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز الشروق، بأن جهاز المدينة استقبل 4747 شكوى واستفسارًا، تم التعامل معها خلال 2019، مشيرا إلى أن الشكاوى والاستفسارات التى استقبلتها غرفة الطوارئ بالجهاز تنوعت بين مجالات التنمية والبيئة والزراعة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة.

وأوضح الغيطى أنه ورد لجهاز المدينة 575 شكوى واستفسارا في مجالي التنمية والبيئة تنوعت بين منظومة النظافة العامة، وتغير الأنشطة للوحدات من سكنى لإدارى، حيث تم التعامل مع الشكاوى الواردة بكل جدية لإنهائها على الوجه الأمثل.

2752 شكوى واستفسارًا فى قطاعى المياه والصرف

وأضاف أنه ورد إلى جهاز المدينة 2752 شكوى واستفسارا فى قطاعى المياه والصرف، تنوعت بين انقطاع المياه أو تسربها من شبكات المرافق أو تأمين مطابق الصرف بالأغطية، حيث قام فريق متخصص على الفور بالتعامل مع هذه البلاغات بإنهائها بالسرعة المطلوبة، نظرا لما تمثله من أهمية قصوى لاحتياجات السكان.

431 شكوى في مجال الزراعة

وأضاف أنه تم استقبال 431 شكوى في مجال الزراعة تمثلت فى وجود محابس مياه رى مفتوحة داخل المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى عمل الصيانات اللازمة للمزروعات.

ولفت إلى أنه تم استقبال 195 شكوى خاصة بالطرق، بشأن مقترحات وعرض لمشكلات متعلقة بأعمال التطوير الجارية بالطرق بالمدينة لأخذها فى الاعتبار أثناء التنفيذ، كما تم استقبال 794 شكوى واستفسارا بشأن وجود أعمدة غير مضاءة وتحتاج لتأمين، وتمت الاستجابة الفورية والانتقال إلى مكان الشكاوى وتوفير المستلزمات المطلوبة وتركيبها فى الحال.

ولفت رئيس جهاز الشروق إلى أنه تم إتاحة إمكانية إرسال الشكوى مدعمة بالصور الفوتوغرافية عن طريق تطبيق “Whats app”على رقم (01021182874) تيسيراً على المواطنين، مما ساهم فى سهولة الوصول لمكان الشكوى.

كما أهاب رئيس جهاز الشروق بسكان المدينة فى حالة وجود أى شكاوى أن يتم إبلاغها عن طريق الأرقام الموضحة، وأنه فى حالة التقصير وتكرار الشكوى سيتم معاقبة المتسبب فى ذلك.