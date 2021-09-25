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جهاز مدينة الشروق يُشارك في حملة لضبط معدات النقل المخالفة بعدة مناطق

إلزامهم برفع كميات مضاعفة من المخلفات التى تم ضبطها
أحمد صبحي 12:29 م, السبت, 25 سبتمبر 21 12:29 م, السبت, 25 سبتمبر 21

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صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تمت المشاركة بحملة مفاجئة للتفتيش على تصاريح مُعدات النقل الثقيل، وذلك بالتعاون بين الجهاز وقسم شرطة التعمير بقيادة المقدم خالد عبدالعزيز.

وأوضح، بشارة أن الحملة أسفرت عن ضبط 15 مُعدة نقل ثقيل ما بين قلاَّبات ولوادر، لقيام قائدى المركبات بمخالفة شروط التشغيل داخل المدينة، ومنها إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، والعمل بدون تصريح، وتسريب الرمال على المحاور والطرق.

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وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزامهم برفع كميات مضاعفة من المخلفات التى تم ضبطها أثناء الإلقاء، وذلك لتحقيق الردع مع توجيه أعمال الرفع إلى مدخل محطة المعالجة بدايةً من الطريق الغربي حتى الأوسطي، وذلك بكمية 3 آلاف م3 بهدف المساهمة فى الأعمال الذاتية التى يقوم بها الجهاز لتوسعة وتمهيد طريق الدخول والخروج من وإلى المحطة.

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كما طالب رئيس الجهاز، قائدى معدِّات النقل الثقيل بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة والالتزام بالضوابط المنظمة للتشغيل، مؤكداً أنه لن يتم التهاون معهم في تطبيق إجراءات القانون، حفاظاً على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.

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بقلم أحمد صبحي

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