جهاز مدينة الشروق يزيل بناء مخالف بغرض تحويله لسكني

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء دور سطح بالمخالفة للتراخيص بإحدى قطع الأراضي السكنية في المجاورة الثالثة بالمنطقة الثانية عمارات بغرض تحويله إلى دور سكني بالمخالفة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال تصريحات له، أن قد تم إزالة دور السطح على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، منوها أنه تم تحرير محضر المخالفة اللازم وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت لجنة الإزالات المشكلة بعضوية مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بمدينة الشروق، من الإزالة الفورية لأعمال البناء المخالفة بالقطعة.

الإجراءات تهدف إلى التصدي للبناء المخالف

وتابع، أن تلك الإجراءات تأتي استكمالاً لحملات الإزالة الفورية بغرض التصدي للبناء المخالف من مستغلي تعامل الدولة مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وطالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ 2019، حيث لن يتم تقنينها.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية، والتحويل للنيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.