جهاز مدينة الشروق يزيل أعمال بناء مخالفة فى مهدها بقطعة أرض سكنية

صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم إيقاف أعمال بناء مخالفة فى مهدها بإحدى قطع الأراضى السكنية بحى النادى بالمدينة، تمثلت مخالفتها فى الشروع لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح بغرض تحويل النشاط من خدمى إلى سكنى

وأضاف أن اللجنة المشتركة بين الجهاز وقوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إزالة الشدة الخشبية مع التحفظ عليها بمخازن الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك المخالفة.

وأكد رئيس الجهاز تواصل المرور الدورى لرصد أعمال البناء بصورة دورية وعدم التهاون مع المخالفين حفاظاً على الطابع المعمارى المميز لمدينة الشروق.

وفى سياق مُتصل، أشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم شن حملة استهدفت مراجعة المحال الشاغرة والمعدَّة للطرح، والتى أسفرت عن إخلاء محلين تجاريين متعدى عليهما، وتم وضع يد الجهاز عليهما وغلقهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين