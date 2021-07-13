عقـــارات

جهاز مدينة الشروق يزيل أعمال بناء مخالفة فى مهدها بقطعة أرض سكنية

ويسترد محلين تجاريين مُتعدّى عليهما
شريف عمر 1:49 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 1:49 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم إيقاف أعمال بناء مخالفة فى مهدها بإحدى قطع الأراضى السكنية بحى النادى بالمدينة، تمثلت مخالفتها فى الشروع لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح بغرض تحويل النشاط من خدمى إلى سكنى

وأضاف أن اللجنة المشتركة بين الجهاز وقوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إزالة الشدة الخشبية مع التحفظ عليها بمخازن الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك المخالفة.

اقرأ أيضا  «المجتمعات العمرانية» تطرح 56 قطعة أرض للبيع بآلية التخصيص الفورى

وأكد رئيس الجهاز تواصل المرور الدورى لرصد أعمال البناء بصورة دورية وعدم التهاون مع المخالفين حفاظاً على الطابع المعمارى المميز لمدينة الشروق.

وفى سياق مُتصل، أشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم شن حملة استهدفت مراجعة المحال الشاغرة والمعدَّة للطرح، والتى أسفرت عن إخلاء محلين تجاريين متعدى عليهما، وتم وضع يد الجهاز عليهما وغلقهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين

اقرأ أيضا  مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروعات الوزارة في مدينة السادات

وأكد أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة مع استمرار الحملات المفاجئة على الوحدات والمحال الشاغرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تعديه استناداً لمبدأ سيادة القانون.

حملات على المبانى المخالفة بالشروق
حملات على المبانى المخالفة بالشروق
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

تشغيل خط جديد للنقل الجماعي بالعبور.. وتدعيم منظومة النقل بعدد من الأتوبيسات الجديدة

شريف عمر 1:41 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

الإسكان: تنفيذ 16 مشروعا لمياه الشرب والصرف لخدمة أهالى بورسعيد

شريف عمر 1:33 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

ضمن مبادرة التمويل العقاري.. شروط الوحدات السكنية وإجراءات التمويل

الحسينى حسن 1:20 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

تعرف على إجراءات البيع والتأخر في السداد أو التعثر بمبادرة التمويل العقاري

الحسينى حسن 12:34 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

«إيكو للتنمية» تنشئ غابة شجرية على مساحة 5000 فدان ببنى سويف الجديدة

شريف عمر 10:56 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21

«ميدل إيست» تقترب من اقتناص أرض بالشيخ زايد لإنشاء مدرسة

شريف عمر 3:47 م, الأثنين, 12 يوليو 21