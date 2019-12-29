جهاز مدينة الشروق: حملات ليلية ونهارية لإزالة التعديات وضبط المخالفات

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ حملات ليلية ونهارية لإزالة التعديات وضبط المخالفات، وذلك بعدة مناطق بمدينة الشروق.

​صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، بأنه تم تنفيذ حملات ليلية ونهارية لإزالة التعديات وضبط المخالفات ، وذلك بعدة مناطق بمدينة الشروق.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم تنفيذ حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من الأسواق بمدينة الشروق، استهدفت الأسواق التجارية بمراكز خدمات الحي الثامن، وإسكان الشباب 63م شمالي، وإسكان الشباب الـ 70م الجنوبى ، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة الشروق، وشرطة المرافق بالمدينة، بهدف تنظيم الحملات بصفة يومية لرفع أية إشغالات تعيق حركة المواطنين داخلالأسواق التجارية بالمدينة.

“الغيطى”: الحملات أسفرت عن إزالة مخالفات بنائية بإحدى قطع الأراضى السكنية

وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المتواجدة بممرات المشاة بالأسواق التجارية، وكذا التندات المخالفة غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين لعدم العودة للمخالفات مرة أخرى.

وفي سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، بأنه تم شن حملة لتنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بقطعة أرض سكنية بالمجاورة الثالثة بالحي الرابع، وكذا إيقاف التعامل على القطعة لمخالفتها الاشتراطات البنائية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن الحملة أسفرت عن إزالة المخالفات البنائية، والتي تضمنت زيادة نسبة غرف السطح والبدروم عن المسموح به، وإجراء تعديلات بالدور الأرضي والأول بدون الحصول على تراخيص، وتحويل البدروم إلى نشاط سكنى.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضي بالمدينة، الالتزام بالبناء طبقاً للتراخيص الصادرة، وعدم القيام بأية مخالفات بنائية، مشيراً إلى أنه لن يتم تقنين المخالفات التي ارتكبت، بعد صدور قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة الفورية ، مؤكداً أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط بالمدينة ، وذلك بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق .