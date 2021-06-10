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جهاز مدينة الشروق : جارٍ الانتهاء من التجهيزات الأخيرة بمدرسة النيل الدولية (صور)

مدرسة النيل الدولية تقع في قلب مركز خدمات المدينة 1 بمساحة 20 ألف م٢ بسعة 56 فصلا دراسيا بخلاف مسرح ومكتبة و ٨ معامل
أحمد صبحي 12:48 م, الخميس, 10 يونيو 21 12:48 م, الخميس, 10 يونيو 21

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صرح المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ الإنتهاء من التجهيزات الأخيرة لتشغيل باقي المراحل التعليمية بمدرسة النيل الدولية الواقعة في قلب مركز خدمات المدينة 1 بمساحة 20 ألف م2، بسعة 56 فصلًا دراسيًّا، بخلاف مسرح ومكتبة و8 معامل.

مضيفًا أن التكلفة الإستثمارية للمدرسة قاربت 100 مليون جنيه، وذلك في ضوء دعم جهاز مدينة الشروق للمنظومة التعليمية بمختلف أنماطها من خلال ضخ الاستثمارات اللازمة.

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وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أن التجهيزات تشتمل على إنهاء أعمال كل من منظومة الحريق بكامل مشتملاتها، والنظام الصوتى وكاميرات المراقبة، وتركيب مُكيفات الهواء ووحدات الإضاءة.

موضحًا أن تلك الأعمال تغطي جميع ملحقات المدرسة بمراحلها التعليمية المختلفة، بدايةً من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، علاوةً على تجهيز منطقة الملاعب التى تشتمل على ملعب كرة قدم خماسى بمدرج يسَع 200 طالب، وملعب ثلاثى لرياضات كرة (الطائرة- السلة- اليد).

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وأشار رئيس الجهاز إلى أن المدرسة يعمل بها مرحلة رياض الأطفال منذ العام الدراسى 2019/ 2020، ومع بداية العام الدراسى المقبل 2021/ 2022، ستصبح جاهزة لاستكمال المراحل التعليمية بكامل طاقتها؛ تلبية لرغبات قطاع عريض من سكان مدينة الشروق.

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بقلم أحمد صبحي

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