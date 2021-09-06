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جهاز مدينة السادات ينفذ قرارات غلق وتشميع لمخالفة شروط التعاقد وتغيير النشاط

التشديد على ضرورة المتابعة الدورية بمختلف مناطق المدينة
أحمد صبحي 11:32 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21 11:32 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لبدرومات ومحل ووحدة سكنية لمخالفة شروط التعاقد والغرض من التخصيص بالمنطقة السكنية الـ 15 ، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز،  وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع لـ4 بدرومات سكنية لمخالفة تغيير النشاط، ومحل تجاري  بنشاط سوبر ماركت، ووحدة سكنية لتحويلها من سكنى إلى تجاري.

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وشدد، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على الإدارات المعنية بضرورة المتابعة الدورية بمختلف مناطق المدينة لمنع المخالفات وإزالة الإشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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بقلم أحمد صبحي

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