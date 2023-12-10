جهاز مدينة أكتوبر ينظم ورش تدريبية لبناء قدرات العاملين بالمجتمعات العمرانية

نظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع مكتب كومنينوس مصر للاستشارات ومكتب اتكنز الانجليزي، عدداً من الورش التدريبية المتخصصة في بناء قدرات العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على رفع كفاءة موظفيها بما يتواكب مع الاستدلال الأمثل للموارد والتغيرات البيئية والمناخية وخلق فرص استثمارية مستدامة.

تفاصيل الورشة

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن الفعاليات تضمنت عقد ٤ ورش عمل متخصصة تمثلت في رفع كفاءة الطاقة في محطات المياه ومعالجة الصرف الصحي ويشمل المحطات الحالية والمستقبلية من خلال تقديم الدعم لتحديد المواصفات الصحيحة في المناقصات ورسم خرائط ونماذج خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS بالإضافة إلى تقليل الفاقد في شبكات المياه.

أضاف “النجار” كما شملت الورش التوعية بفصل المخلفات من المصدر والمبادرات التي تقدم حوافز لفصل المخلفات عالي القيمة (البلاستيك _الالومونيوم) وشرح أفضل طريقة لتخطيط الاراضي الغير مخصصة في المدينة والتي تضمن أقصى قدر من المنفعة الاستثمارية والبيئية.

مدينة خضراء

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن تنظيم تلك الورش التدريبية المتخصصة يأتي استكمالا لما قامت به مدينة ٦ أكتوبر تجاه تنفيذ خطة التحول لمدينة خضراء مستدامة ودعم انتقالها إلى مستقبل أقل تلوثا وأكثر استدامة بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

حضر الورش نحو أكثر من مائة موظف تابع لأجهزة المدن الجديدة المختلفة منها المنصورة الجديدة ة بني سويف الجديدة والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة وحدائق العاصمة وقنا الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة -النوبارية الجديدة وكذلك مدن بدر و 15 مايو والعبور- أكتوبر الجديدة -حدائق اكتوبر -الشيخ زايد والفيوم الجديدة.