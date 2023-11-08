جهاز مدينة أكتوبر يطلب 10 سائقين للعمل براتب 5000 جنيه شهريا

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن حاجته لـ 10 سائيقن سيارات (كباش-نافوري-مدمج-سيول-شفاط) وذلك بنظام الإثابة الشهرية مقابل 5 آلاف جنيه شهريا من حساب مجلس أمناء المدينة لمدة عام قابلة للتجديد.

وحدد الجهاز مجموعة من الشروط المطلوبة للقبول بالوظيفة وتتمثل في:

1-لا يزيد السن عن 35 سنة

2-إجادة القراءة والكتابة

3-من قاطني مدينة أكتوبر ومثبت بذلك بالرقم القومي قبل تاريخ الإعلان

كما أوضح جهاز المدينة المستندات اللازمة للتقدم بالوظيفة وهي شهادة الميلاد، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة محو الأمية أو مؤهل دراسي أقل من المتوسط، وصورة رخصة القيادة درجة ثانية على الأقل فضلاً عن أضل الرخصة للإطلاع، وصحيفة الحالة الجنائية باسم جهاز تنمية مدينة أكتوبر.

مواعيد التقديم

وبخصوص مواعيد التقديم أشار جهاز 6 أكتوبر أن على من يرغب في شغل الوظيفة للتقدم بطلب باسم المحاسب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والعقارية مرفق به صور المستندات المطلوبة.

وبحسب البيان الصادر عن الجهاز، تقدم الطلبات بالإدارة العامة للشئون الإدارية والأفراد خلال الفترة من 15/11/2023 وحتى 30/11/2023 ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد تاريخ المحدد للإعلان.