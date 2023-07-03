جهاز مدينة أخميم الجديدة يعلن طرح أراضي بنشاط ترفيهي وحدائق

أعلن جهاز مدينة أخميم الجديدة عن توافر أراضي بنشاط ترفيهي أو حدائق عامة بمقابل حق الانتفاع بمساحات متنوعة، على أن يتم تسليم طلبات التخصيص بمقر جهاز المدينة.

تعد أخميم الجديدة هي مدينة مخططة من مدن الجيل الثالث، تقع في محافظة سوهاج، وتتبع إدارياً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2000 والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 1623 لسنة 2015.

في 13 أبريل 2023، أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتكليف مصطفى هارب مساح خدیوي، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة.

تقع شرق نهر النيل جنوب شرق مدينة أخميم، وتعد نافذة لمحافظة سوهاج على طريق الصعيد البحر الأحمر، والذي يربط بين محافظة سوهاج وميناء سفاجا ومدينة الغردقة وكذلك طريق الجيش الشرقي القاهرة أسيوط، وبالقرب من المدينة الأم والتي تبعد 10 كيلومترات فقط.

ويمر بها جنوبا وادي الأحايوة، ويحدها من الشمال الغربي وادي النزيزة ودير ماري جرجس ويبعد الحد الغربي الأوسط والجنوبي للمدينة حوالي 2 كم عن نهر النيل ويقترب الحد الغربي الشمالي بمسافه 1 كم من النهر.