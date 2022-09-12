جهاز غرب ناصر أسيوط يستهدف استثمار 550 مليون جنيه

يعتزم جهاز مدينة ناصر غرب أسيوط ضخ استثمارات تُقدر بقيمة 550 مليون جنيه خلال العام المقبل، لاستكمال أعمال بنية تحتية، ومحطات مياه وكهرباء.

وقال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة غرب ناصر، إن الميزانية المطلوبة لحجم أعمال العام المقبل قدرت بـ 550 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجزء الأكبر منها سيذهب لاستكمال المشروعات التى بدأ فيها الجهاز، والباقى لتنفيذ مشروعات جديدة داخل المدينة.

وأضاف عبد الله فى تصريحات لـ«المال»، تشهد المدينة فى الفترة الأخيرة استقبال العديد والعديد من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار، منها شركات كبرى للتطوير العقاري، وكيانات تجارية للبيع بالتجزئة، وعدد من الأنشطة الأخرى.

وحول إعادة طرح الأراضى لصالح الأفراد فى محافظات الصعيد قال عبد الله: إن هذه الخطوة جاءت بعد أن توقفت عملية تخصيص الأراضى للأفراد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة دفعت العديد من الأشخاص لحجز مساحات.

ياسر عبد الله: حجز 178 قطعة أرض مخصصة للأفراد فور طرحها على موقع الهيئة

وأشار إلى أن الطرح الأخير الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لأراضى داخل المدينة شهد عرض 178 قطعة أرض لصالح الأفراد، وتم حجز كامل المساحات فور طرحها.

كان المهندس ياسر عبد الله قد أكد فى تصريحات لـ«المال» مارس الماضى أن جهاز المدينة ناصر يعتزم استكمال أعمال بنية تحتية ومحطات مياه وكهرباء، كما بلغ حجم استثمارات المرافق التى من المخطط استكمالها خلال الفترة المقبلة، يبلغ حوالى 1.8 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالى الاستثمارات بالمدينة وصل إلى 5.4 مليار جنيه.

وتابع إن المدينة ناقشت هيئة المجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين»، نظرًا لزيادة الإقبال عليها، لافتًا إلى أن الجهاز يترقب قرار صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بشأن عدد الوحدات المقرر طرحها بالمبادرة.

وأشار «عبدالله» إلى أن المدينة بها 66 عمارة بمبادرة «سكن لكل المصريين»، بإجمالى 1548 وحدة سكنية، وتضم أكثر من 2000 فرد، علاوة على الانتهاء من تنفيذ عمارات «سكن مصر» لفئة متوسطى الدخل، وعددهم 110 عمارات، بإجمالى 2624 وحدة سكنية، بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

ووفقًا للبيانات المتاحة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحتوى المدينة على 37600 وحدة إسكان متوسط، و 48500 وحدة إسكان اجتماعى.

وأشار عبدالله إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لصالح الشركة العامة للمياه، مخصصة لإنشاء مدرسة دولية، وتبلغ مساحة الأرض بنحو 10200 متر، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 21 مليون جنيه.

وأضاف أن المدينة أنجزت حوالى 70% من محطة المياه، والتى تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالى 350 مليون جنيه، والمقامة على مساحة 35 فدانا.

وذكر أنه من المقرر تشغيل جامعة بدر بالمدينة مع بداية العام الدراسى الحالى، كما ستطرح المدينة قطع أراضى مخصصة لنشاط سكنى، تتراوح مساحتها بين 450 مترًا لـ 1100 متر.

وتقع جامعة بدر على مساحة 81 فدانًا، بتكلفة استثمارية تقدر بقيمة 760 مليون جنيه.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة ناصر الجديدة 6006 أفدنة، حيث تبعد المدينة 14 كم من مدينة أسيوط، و4 كم من مطار أسيوط، ومتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1600 فدان لتشمل 66 عمارة إسكان اجتماعى تم الانتهاء منها، و110 عمارات سكن مصر تم الانتهاء منهم ومجمع خدمات، وجارٍ تنفيذ مرافق وطرق المرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتحتوى المدينة على عدد من المشروعات الخدمية، فتضم نقطة إطفاء، ونقطة شرطة، وسوق تجارى مكون من 8 محال، ووحدة صحية وحضانة.