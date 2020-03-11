جهاز «غرب قنا» يطرح مشروعات خدمية باستثمارات 100 مليون جنيه

تخصيص 724 مليون جنيه لصالح المدينة خلال العام المالى الحالى

كشف المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، عن طرح عدد من المشروعات الخدمية تبلغ قيمتها الاستثمارية حوالى 100 مليون جنيه.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال»- أن المشروعات تتمثل فى تنفيذ قسم شرطة وحدة مطافى ومدرسة تعليم أساسى، بالإضافة إلى وحدة صحية وملعب ثلاثى ومركز تجارى مصغر يحتوى على 8 وحدات تجارية.

وأشار إلى أن الجهاز يسير وفق الجدول الزمنى الخاص بتنفيذ ميزانية العام المالى الحالى فى مدينة غرب قنا، موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت 724 مليون جنيه لصالح المدينة خلال العام المالى الحالى.

ولفت إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروع سكن مصر والذى يضم حوالى 720 وحدة سكنية بقيمة 216 مليون جنيه، مشيرا إلى أن شركة “جربى نظير” للمقاولات حصلت على عقد تنفيذ تلك الوحدات من خلال مناقصة طرحها الجهاز.

وأوضح أنه جار تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعى بعدد 136 عمارة فى غرب قنا، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 90٪ لـ 30 عمارة منهم، مقابل %25 لباقى العمارات المطروحة فى المشروع.

وقال إن تكلفة تنفيذ تلك الوحدات يبلغ حوالى 900 مليون جنيه.

وأشار إلى أن تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى بالمدينة يتكلف 1.1 مليار جنيه تقريبا.

وعلى صعيد مدينة قنا الجديدة، قال «عبد الرشيد» إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت حوالى 421 مليون جنيه للمدينة لاستكمال أعمال المشروعات الخدمية.

وأشار إلى أن الخدمات تتمثل فى تنفيذ أعمال الصرف والكهرباء وغيرها من الاستكمالات داخل المدينة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سحبت 36 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بإجمالى 864 وحدة فى “قنا الجديدة” من شركة الخليفة للمقاولات، وفقا لتصريحات سابقة لمصدر بالهيئة الذى قال إنه تم إنذار الشركة أكثر من مرة بسبب تأخرها فى تنفيذ المشروع خلال الفترات الماضية.

وأضاف أن جهاز مدينة قنا الجديدة بصدد إعادة طرح العمارات التى تم سحبها من الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أنه تم أيضا سحب مشروعات أخرى من شركة “باور تك” تشمل مدرسة ثانوى ومبنى المرور وتنفيذ بوابة المدينة والكمين الخاص بها.