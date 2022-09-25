«جهاز سوهاج الجديدة» يعلن فتح باب الحجز لـ 300 قطعة أرض مقابر مسلمين

أعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة عن فتح باب الحجز لعدد (300) قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد، بمساحات تبلغ 4 متر مربع، لافتاً إلى أن التخصيص سيكون بنظام حق الانتفاع.

ووضع الجهاز مجموعة من شروط الحجز تتمثل في:

يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً، ومصري الجنسية، ومن قاطني المدينة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة له ولأحد أفراد أسرته، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط. ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة. سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

وأوضح الجهاز أن طريقة السداد كالتالي:

1-يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز المدينة نظير سداد مبلغ (299) للكراسة.

2-يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 27/9/2022 إلى 25/10/2022 في جهاز المدينة بمواعيد العمل الرسمية.

3-تبلغ قيمة حق الانتفاع للمتر المربع 690 جنيها، يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كدفعة حجز، وذلك مع استمارة الحجز.

4-يتم سداد باقي القيمة قبل الاستلام وكذلك مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة وديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0 مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.