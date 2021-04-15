جهاز سفنكس الجديدة يشن حملة لإزالة التعديات بالريف الأوروبي

قال المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لازالة التعديات ومخالفات البناء بمنطقة الريف الأوروبي.

وأوضح المهندس خالد سرور، أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز بحملة مكبرة بمنطقة الريف الأوروبي، وذلك للحد من مخالفات البناء والبناء العشوائي بالمنطقة.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت الإشغالات الموجودة بالطرق، وأيضا مصادرة مواد البناء لأي أعمال مخالفة وإيقاف أي بناء في المهد.

وحذر رئيس الجهاز، من القيام بأعمال بناء مخالف لأنها ستتعرض للإزالة الفورية والتحويل للنيابة العسكرية، طبقا لقرار رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن قانون التصالح يشمل المخالفات التي تم تنفيذها قبل أبريل 2019.